 Lazio, continua il tira e molla con il tifo organizzato
Connect with us

News

Lazio, continua il tira e molla con il tifo organizzato. Lotito ancora nel mirino (e non è finita)

News

Calciomercato Lazio, quel giocatore è arrivato al capolinea! Ora è pronto un grande nome per sostituirlo

News

Lazio, Gravina e la situazione intorno al campionato di Serie A. Come stanno i biancocelesti?

News

Lazio, ieri giornata memorabile per i tifosi! All'Olimpico ha fatto il suo debutto Flaminia: le toccanti parole del falconiere

News

Calciomercato Lazio, Guendouzi via? Ecco la situazione attuale della squadra biancoceleste in ottica mercato

News

Lazio, continua il tira e molla con il tifo organizzato. Lotito ancora nel mirino (e non è finita)

Lazio news 24

Published

18 minuti ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 04/11/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio, continua la tensione: il tifo organizzato risponde a Lotito. La situazione attuale

La situazione attorno alla Lazio continua a essere agitata dopo le recenti dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, che hanno alimentato un clima già teso. Le parole del patron biancoceleste non sono state accolte positivamente dal tifo organizzato, che ha scelto di replicare attraverso una lunga intervista rilasciata a Radio Laziale. Le loro dichiarazioni non solo non placano la polemica, ma anzi riaprono un confronto acceso sulla gestione del club e sui rapporti tra società e tifoseria.

La replica alle parole di Lotito

Il tifo organizzato della Lazio ha commentato duramente il riferimento del presidente agli “onori del caso”:
«Devono spiegare cosa significhi per loro ‘tutti gli onori del caso’. Se per loro vuol dire dare due biglietti in tribuna autorità e nemmeno un tramezzino a una ragazzina di 13 anni, allora non abbiamo la stessa idea di rispetto. Per noi gli onori sono un’altra cosa. Siamo stati fin troppo buoni: abbiamo gestito la situazione alla domenica mattina, consapevoli delle difficoltà che la Lazio vive a causa di una cattiva gestione. Se avessimo fatto uscire la vicenda il lunedì, probabilmente non ci avrebbero fatto entrare allo stadio la prossima volta».

Un’affermazione che sottolinea un malessere profondo verso la dirigenza, accusata di non considerare adeguatamente il ruolo e il valore della propria tifoseria.

Il tema della coercizione

Una parte importante dell’intervista riguarda la presunta “coercizione” denunciata da Lotito. Il tifo organizzato della Lazio ribalta l’accusa:
«Mentre in televisione nessuno gli può andare contro, lui parla di coercizione senza capire cosa significhi davvero. La coercizione c’è quando persone che hanno pagato il biglietto vengono respinte all’ingresso con modi bruschi, impedendo loro di assistere allo spettacolo. Noi non abbiamo mai obbligato nessuno: abbiamo lasciato libertà totale, e le persone – disgustate da ciò che è accaduto – hanno scelto spontaneamente di non entrare. La nostra credibilità vale più della sua».

La questione dello striscione

Infine, il tifo organizzato ha chiarito la questione relativa allo striscione non autorizzato:
«Esiste una prassi precisa: ogni striscione deve essere presentato da una persona fisica. Dire in un’intervista che uno striscione non entra perché non si sa chi l’abbia presentato è assurdo. Tutto avviene in modo trasparente, con nomi e cognomi. Le sue parole non corrispondono alla realtà».

LEGGI ANCHE: ULTIMISSIME DELLA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.