Lazio, tra Atalanta e Juventus: i tifosi hanno preso una decisione importante

Lazio, verso la ripresa: trasferta a Bergamo e big match con la Juve all’Olimpico. Ecco la scelta fatta dai supporters biancocelesti

La sosta per le nazionali sta per concludersi e la Lazio è pronta a tornare in campo per affrontare due sfide di grande importanza. I biancocelesti di Maurizio Sarri riprenderanno il loro cammino in Serie A domenica 19 ottobre, quando saranno impegnati in trasferta contro l’Atalanta alle ore 18. Una settimana più tardi, domenica 26 ottobre alle 20:45, la Lazio ospiterà la Juventus allo stadio Olimpico, in un match che si preannuncia già come una delle gare più attese del mese.

Il club capitolino ha fornito tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per entrambe le partite, confermando l’entusiasmo dei tifosi che continuano a rispondere numerosi. Per quanto riguarda la trasferta di Bergamo, contro la squadra allenata da Juric, la vendita dei tagliandi è partita questa mattina, lunedì 13 ottobre, alle ore 10. Il settore ospiti dello stadio “Gewiss” dispone di 1.304 posti e i tifosi biancocelesti avranno sei giorni di tempo per assicurarsi il biglietto e sostenere la squadra lontano da casa.

Il prezzo del tagliando è fissato a 30 euro, e per agevolare la trasferta dei sostenitori laziali è stato predisposto un servizio navetta gratuito (andata e ritorno) dal parcheggio di via Spino, come riportato nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lazio. Un’iniziativa pensata per garantire sicurezza, ordine e comodità ai tifosi che seguiranno la squadra in uno stadio notoriamente caldo e impegnativo come quello bergamasco.

Archiviata la sfida con l’Atalanta, la Lazio tornerà a giocare davanti al proprio pubblico per la grande serata dell’Olimpico contro la Juventus. La vendita dei biglietti per il match casalingo è già partita per gli abbonati e per i possessori di Eagle Card, e rimarrà aperta fino alle 23:59 di martedì 14 ottobre. Da giovedì 16 ottobre inizierà invece la vendita libera per tutti i tifosi.

L’attesa per la sfida contro i bianconeri è già altissima: si prevedono oltre 35.000 presenze allo stadio, con circa 4.200 tifosi juventini attesi nel settore ospiti, tutti in possesso della tessera del tifoso.

Dopo la pausa, la Lazio è dunque pronta a ripartire con due appuntamenti chiave che potranno dire molto sul cammino stagionale della squadra di Sarri, chiamata a ritrovare continuità e punti preziosi per risalire la classifica.