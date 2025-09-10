Lazio, invasione biancoceleste a Reggio Emilia: settore ospiti del Mapei Stadium già sold out per la sfida di Serie A

Alla ripresa del campionato di Serie A, la Lazio potrà contare ancora una volta sul calore e la passione dei propri tifosi. In occasione della sfida contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il settore ospiti sarà completamente esaurito. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i 4.000 biglietti messi a disposizione dalla società neroverde sono andati esauriti in appena un giorno, confermando l’entusiasmo della tifoseria biancoceleste.

L’onda di sostenitori laziali che si muoverà verso l’Emilia rappresenta un segnale importante per la squadra allenata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, capace di valorizzare il possesso palla e la costruzione dal basso. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il match contro il Sassuolo sarà un banco di prova fondamentale per riprendere il cammino in campionato con determinazione.

Sul fronte biancoceleste, l’attenzione sarà rivolta anche a giocatori chiave come Zaccagni, capitano della squadra e Rovella , centrocampista dalla visione di gioco raffinata e dai piedi educati, spesso decisivo con assist e gol dalla distanza. La loro esperienza e qualità tecnica saranno fondamentali per affrontare un Sassuolo che, nonostante un avvio di stagione altalenante, resta una squadra insidiosa, soprattutto tra le mura amiche.

Dal punto di vista logistico, l’afflusso massiccio di tifosi laziali a Reggio Emilia richiederà un’organizzazione attenta per garantire sicurezza e ordine, con le autorità locali già al lavoro per coordinare i flussi verso lo stadio. L’atmosfera si preannuncia calda e vibrante, con cori e bandiere pronti a colorare il settore ospiti di biancoceleste.

Per la Lazio, il sostegno del pubblico in trasferta è da sempre un’arma in più. La spinta dei tifosi, unita alla voglia di riscatto dopo le ultime uscite, potrebbe rivelarsi decisiva per conquistare punti preziosi nella corsa alle posizioni di vertice della Serie A.