Lazio, Tavares titolare col Torino. Ma spunta un retroscena: Sarri ha notato che... - Lazio News 24

Nuno Tavares
Nuno Tavares

Lazio, Tavares titolare col Torino. Ma spunta un retroscena: Sarri ha notato che… Pellegrini è infortunato, altra occasione per il portoghese

Dalla bufera alla necessità, dalla panchina punitiva a un ruolo di nuovo cruciale. La parabola di Nuno Tavares alla Lazio vive di continui alti e bassi, e ora, per uno scherzo del destino, il terzino portoghese si ritrova a essere indispensabile proprio nel momento più delicato. Dopo essere finito al centro delle critiche per l’errore nel derby e per il suo atteggiamento, l’infortunio di Luca Pellegrini lo riporta prepotentemente al centro del progetto di Sarri.

La sua esclusione a Marassi contro il Genoa non era stata solo una scelta tattica, ma anche una “scossa” che il tecnico aveva voluto dargli per scuoterlo. Una mossa che, tuttavia, non sembra aver sortito l’effetto sperato, almeno a giudicare dal suo comportamento. Secondo le cronache, al momento di entrare in campo, Tavares si sarebbe alzato dalla panchina con un’aria svogliata e una lentezza quasi plateale, un atteggiamento che non è sfuggito all’occhio attento di Sarri e del suo staff. A riportarlo è Il Messaggero.

Proprio questo è il paradosso che la Lazio si trova a gestire: un giocatore dal potenziale enorme, capace di essere devastante, ma frenato da una continuità mentale che fatica a trovare. Nonostante le perplessità sul suo approccio, l’infortunio di Pellegrini, che si aggiunge a quello di Marušić, lo rende ora l’unica opzione a piena disposizione sulla fascia sinistra per la sfida di sabato contro il Torino.

Sarri e la società si trovano quindi costretti a scommettere di nuovo su di lui. La speranza è di riuscire a “recuperare a livello mentale” un giocatore che, se in giornata, può spaccare le partite. La palla passa ora a Tavares: la necessità lo ha riportato al centro della scena, a lui il compito di dimostrare con i fatti di aver capito la lezione e di meritare la fiducia che, per forza di cose, gli verrà nuovamente concessa.

