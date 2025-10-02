Infortunio Pellegrini, l’esito degli esami: altra tegola per la Lazio verso il Torino. Le condizioni del terzino mancino biancoceleste

Non c’è tregua per la Lazio di Maurizio Sarri. Dall’infermeria di Formello arriva un’altra, pesantissima tegola che aggrava una situazione già critica. Dopo l’allarme per Marušić, si ferma anche Luca Pellegrini: gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato le prime sensazioni negative dopo l’infortunio subito a Genova. Il terzino ha riportato una distrazione al ginocchio destro, un infortunio che non gli permetterà di scendere in campo sabato contro il Torino.

La sfortuna si sta accanendo sui biancocelesti, con un effetto domino che sta decimando la rosa. L’infortunio di Pellegrini, infatti, si aggiunge a un bollettino medico già drammatico. La sua assenza va a creare una vera e propria emergenza sulle fasce difensive, dove anche Adam Marušić è ai box: il montenegrino, infortunatosi anche lui a Marassi, sta svolgendo proprio in queste ore gli esami decisivi per capire l’entità del suo problema al flessore. A questo si aggiunge la corsa contro il tempo di Manuel Lazzari, che sta provando un recupero lampo dal suo infortunio al polpaccio.

Questa nuova crisi in difesa si somma a quella, già totale, del centrocampo. Contro il Torino, Sarri dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Rovella, Dele-Bashiru e Vecino, oltre agli squalificati Guendouzi e Belahyane che torneranno a disposizione.

In pochi giorni, Sarri è passato dal dover reinventare la mediana a dover, potenzialmente, ridisegnare l’intera linea difensiva esterna. Il tecnico incrocia le dita, sperando in un miracolo dall’infermeria, ma la realtà è che per la sfida contro il Torino sarà di nuovo chiamato a un’impresa tattica per mettere in campo una formazione competitiva.