Lazio, Tavares tra presente e futuro. Quale sarà il destino dell'esterno biancoceleste? La situazione - Lazio News 24

Lazio: Tavares tra presente e futuro, possibile addio in Arabia. La situazione attuale

Nonostante le insistenti sirene provenienti dai club arabi, il presente di Nuno Tavares resta saldamente legato alla Lazio. Il portoghese, arrivato nella capitale con grandi aspettative, non sta attraversando un momento brillante dal punto di vista fisico e tecnico, ma contro la Cremonese potrebbe ritrovare spazio, seppur limitato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Tavares potrebbe rappresentare una soluzione tattica importante per Maurizio Sarri. Con numerose assenze nella rosa biancoceleste, il tecnico potrebbe valutare un cambio modulo durante la partita, passando dal consueto 3-5-2 a un 4-4-2, con il portoghese avanzato a centrocampo sulla fascia sinistra. Questa scelta permetterebbe di sfruttare la sua velocità e la capacità di spinta sulle corsie esterne, garantendo maggiore equilibrio alla squadra senza rivoluzionare completamente l’assetto tattico.

Tuttavia, il futuro di Tavares sembra già segnato. La Lazio ha aperto alla possibilità di una cessione, ma solo alle condizioni ritenute adeguate. La richiesta minima si aggira intorno ai 15 milioni di euro, con attenzione particolare alla percentuale sulla futura rivendita che spetta all’Arsenal, club proprietario del cartellino. Le trattative con i club arabi sono in corso e il trasferimento sembra sempre più vicino a concretizzarsi, anche se nulla è ancora ufficiale.

Un indizio del possibile addio arriva dai comportamenti extra-campo: come riportato dallo stesso quotidiano, Tavares è stato l’unico a non partecipare alla cena di Natale organizzata dall’Eur, un gesto che sottolinea la distanza crescente tra il giocatore e l’ambiente biancoceleste. Tavares non ha mai creato un legame stretto con Sarri, e questo episodio sembra confermare come il suo percorso alla Lazio stia per concludersi.

In attesa della prossima finestra di mercato, Tavares rappresenta un caso emblematico del rapporto tra il presente e il futuro dei giocatori della Lazio: protagonista limitato in campo, ma con la valigia pronta per una nuova avventura in Arabia, dove il portoghese potrebbe finalmente scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

