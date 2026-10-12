Lazio, è di Tavares il gol segnato da più lontano! Il terzino come Acerbi nel 2019 – Lazio News 24

Lazio, prima gioia in biancoceleste per Tavares! E’ suo il gol segnato da più lontano in questa Serie A e si piazza secondo dopo Acerbi

La Lazio si regala una domenica magica allo stadio Olimpico superando il Monza con un netto 3-1 nella sesta giornata di Serie A. Tra i grandi protagonisti del successo biancoceleste brilla la stella di Nuno Tavares, autore di una prestazione eccezionale impreziosita da una rete spettacolare, peraltro la prima con la maglia dei capitolini.

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Tavares rinato sotto la cura Gattuso

Il terzino portoghese sta vivendo un momento d’oro, visibilmente rigenerato dalla cura del tecnico Gennaro Gattuso. L’allenatore è riuscito a restituire fiducia ed esplosività all’esterno, trasformandolo in una delle armi tattiche più devastanti a disposizione della Lazio in questo avvio di stagione.

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Lazio, Tavares segna un bolide da oltre 29 metri

A certificare l’incredibile prodezza del portoghese ci sono i numeri ufficiali. Come evidenziato dagli esperti di Opta Paolo, la conclusione vincente di Nuno Tavares è stata scagliata da ben 29,2 metri di distanza dalla porta avversaria: un vero e proprio siluro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere.

Il dato storico di Tavares

Si tratta di un vero e proprio record per la formazione capitolina. Per ritrovare un gol segnato da così lontano da un calciatore della Lazio nel massimo campionato bisogna infatti tornare indietro fino al 30 ottobre 2019, quando Francesco Acerbi andò a segno da 31,5 metri nella sfida contro il Torino. Un dato statistico che conferma il valore straordinario della giocata.