Lazio, Tavares ennesimo flop? Quel grande ex non ha dubbi sull'esterno biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi analizza la gara col Bologna: focus su Tavares e sulle sue difficoltà difensive

Ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi è tornato a parlare della sfida tra Lazio e Bologna, concentrandosi in particolare sulla prestazione di Nuno Tavares, ancora una volta protagonista di alcune disattenzioni decisive in fase difensiva. L’ex calciatore biancoceleste ha offerto una lettura approfondita della partita, sottolineando sia gli aspetti positivi della Lazio, sia i limiti individuali che continuano a emergere nel rendimento del terzino portoghese.

Secondo Rambaudi, la Lazio ha disputato “una delle migliori prime frazioni della stagione”. I numeri lo confermano: 17 tiri contro gli 11 del Bologna, con 8 conclusioni nello specchio a fronte delle 4 avversarie; a questi si aggiungono 6 palloni intercettati contro appena 1 degli ospiti. Dati che, per Rambaudi, testimoniano una superiorità evidente e una prestazione complessivamente solida. Il risultato finale, dunque, sarebbe frutto più del caso che di reali difficoltà collettive, soprattutto considerando che diversi giocatori importanti sono finalmente tornati a disposizione.

Il nodo principale, però, resta l’errore di Tavares in occasione della rete subita. L’ex Lazio non ha nascosto la sua preoccupazione: “È stato un errore individuale evidente e arriva subito dopo il nostro vantaggio. Per un difensore è una lettura semplice: deve essere concentrato e ragionare da difensore, non solo da giocatore offensivo.” Pur riconoscendo le qualità del portoghese in fase di possesso, Rambaudi ha evidenziato come le sue lacune difensive continuino a penalizzare la squadra.

Sul piano del mercato, ha aggiunto che la Lazio dovrà intervenire solo se potrà inserire profili realmente decisivi, evitando acquisti di riempimento. Per l’attacco, ad esempio, vede in Gimenez l’ideale per Sarri. Quanto a Tavares, la strada è chiara: “Deve lavorare tanto, magari anche con sedute individuali, per colmare quei limiti che emergono troppo spesso.”

La Lazio, conclude Rambaudi, con prestazioni come quella vista col Bologna potrà risalire la classifica, ma la crescita di Tavares sarà un fattore determinante nelle prossime settimane.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO