Lazio, svolta tattica e le nuove soluzioni offensive: il 4-3-1-2 e la coppia Castellanos-Dia

Lazio, ecco la nuova soluzione pensata da Sarri per risolvere il mal di gol: trequartiste e Castellanos e Dia insieme in campo

Dopo la tournée turca, i tempi saranno maturi per la svolta. Per renderla effettiva per l’inizio del campionato non c’è più tempo da perdere. Spazio, quindi, al 4-3-1-2 per la Lazio, con la speranza che la manovra offensiva diventi più fluida ed efficace, senza compromettere l’equilibrio difensivo già dimostrato. Da questo punto di vista, come spiega La Gazzetta dello Sport, il nuovo modulo non si discosta molto dal 4-3-3. È nella fase propositiva, invece, che le cose cambiano radicalmente. Il campo viene occupato con minore ampiezza, ma gli attaccanti sono più vicini tra loro e possono dialogare meglio.

In questo nuovo schema, diventa fondamentale l’apporto del trequartista. Nelle intenzioni di Sarri, questo ruolo sarà ricoperto da Zaccagni, ma in alternativa ci sono Pedro, Vecino e Dele-Bashiru. Il risvolto più importante del passaggio al 4-3-1-2 sarebbe, però, la possibilità di schierare il doppio centravanti Castellanos-Dia. L’anno scorso, Baroni era riuscito a farlo schierandoli uno dietro l’altro in un 4-2-3-1, mentre Sarri pensa di utilizzarli uno affianco all’altro. Nonostante abbiano caratteristiche diverse, Castellanos e Dia hanno un denominatore comune: per rendere al meglio hanno bisogno di giocare con un’altra prima punta. Le soluzioni non mancano: Sarri potrebbe anche optare per una seconda punta più “manovriera” come Pedro o Cancellieri. Insomma, il problema del gol potrebbe avere le ore contate.