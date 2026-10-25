Lazio, stop Pinamonti con il Parma: l’attaccante punta al rientro per il turno infrasettimanale

Niente Parma per una tracheite improvvisa: Andrea Pinamonti prova a stringere i denti per il match di martedì contro il Sassuolo

Un imprevisto inatteso e dell’ultim’ora ha scombussolato i piani della vigilia in casa capitolina, costringendo lo staff tecnico a correre immediatamente ai ripari prima dell’impegno casalingo. La Lazio ieri ha dovuto fare a meno del proprio attaccante Andrea Pinamonti a causa di un problema fisico sopraggiunto improvvisamente a poche ore dal fischio d’inizio.

La sfida disputata sul campo dello Stadio Olimpico contro la formazione guidata da Alberto Gilardino si è comunque conclusa con il successo dei padroni di casa per 2-1, ma la defezione improvvisa ha tenuto in apprensione i tifosi e la dirigenza biancoceleste.

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Il forfait dell’attaccante e la scelta di Gennaro Gattuso nella Lazio

L’attaccante Andrea Pinamonti, inizialmente regolarmente a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso per la delicata gara di campionato, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un attacco acuto di tracheite. Il fastidioso malanno di stagione ha impedito al centravanti di prendere parte alla contesa contro il Parma, spingendo l’allenatore a ridisegnare l’assetto offensivo della squadra.

Un’assenza pesante che ha privato i capitolini di un punto di riferimento fondamentale, costringendo la panchina a variare le proprie strategie tattiche sul rettangolo verde per superare l’ostacolo emiliano.

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Le condizioni di Andrea Pinamonti e l’alternativa Noslin in casa Lazio

Archiviata la vittoria casalinga, l’attenzione dello staff medico della Lazio è già interamente rivolta al prossimo e ravvicinato impegno ufficiale della squadra. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, Andrea Pinamonti proverà ora a recuperare le energie e smaltire la tracheite in vista del turno infrasettimanale, fissato per martedì alle ore 18:30 sul campo del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Nel caso in cui il centravanti dovesse registrare un nuovo forfait e non riuscire a recuperare in tempo, mister Gennaro Gattuso è pronto a confermare nuovamente Noslin dal primo minuto al centro dell’attacco biancoceleste.