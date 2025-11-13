Lazio, Fabiani ha le idee molto chiare per il futuro! Ecco chi vorrà prendere in vista del mercato di gennaio

Lazio, idea Stankovic per la porta: suggestione romantica e strategia per il futuro

In casa Lazio torna a circolare un nome che evoca ricordi e passione: Filip Stankovic, figlio dell’ex centrocampista Dejan. Il giovane portiere del Venezia, protagonista di un’ottima stagione in Serie B, è finito nel mirino del club biancoceleste, che lo considera un potenziale obiettivo per il futuro. Come riporta Il Messaggero, l’interesse della Lazio nasce dall’esigenza di chiarire la situazione tra i pali, soprattutto in vista del possibile addio di Christos Mandas nella finestra di gennaio.

Lazio, Stankovic nel mirino: una pista affascinante ma complessa

L’idea Stankovic ha un fascino tutto particolare per l’ambiente biancoceleste. Vedere di nuovo quel cognome sulla maglia della Lazio avrebbe un valore simbolico forte, quasi una storia di “lazialità” tramandata da padre a figlio. Tuttavia, l’operazione non è semplice. Stankovic ha da poco rinnovato il contratto con il Venezia fino al 2029, dopo essere stato riscattato definitivamente dall’Inter. Inoltre, i nerazzurri hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita, un dettaglio che complica ulteriormente la trattativa.

A rendere tutto più difficile c’è anche la situazione di emergenza del Venezia, che con l’infortunio di Plizzari (lesione al tendine rotuleo) difficilmente accetterà di privarsi del suo portiere titolare nel mercato di gennaio.

Lazio, il nodo Mandas e la gestione economica

Prima di muoversi concretamente su Stankovic, la Lazio dovrà però risolvere la questione legata a Mandas. Il portiere greco, passato da titolare a vice di Provedel dopo il ritorno di Maurizio Sarri, non gioca da diverse settimane e spinge per una nuova opportunità. Il problema è che il suo valore di mercato si è ridotto rispetto alle stime di inizio stagione.

Le offerte arrivate finora – soprattutto dall’estero, con il Wolverhampton in testa – prevedono un prestito con diritto di riscatto, mentre la Lazio preferirebbe una cessione definitiva per generare liquidità e sistemare il bilancio in vista di marzo.

Lazio, strategia per la porta e futuro di Provedel

In caso di cessione di Mandas per una cifra attorno agli 8-9 milioni di euro, la Lazio potrebbe reinvestirne solo una parte per il nuovo portiere. L’idea Stankovic resta viva ma complessa: una scommessa romantica e strategica, che potrebbe però diventare concreta solo se a Formello si iniziasse a ragionare anche sul dopo Provedel, in scadenza nel 2027.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO