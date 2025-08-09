Lazio, perché lo stadio del Burnley è speciale. I biancocelesti giocheranno in un impianto storico del calcio inglese

La sfida odierna contro la Lazio non è una semplice amichevole per il Burnley. È molto di più: è il debutto stagionale davanti ai propri tifosi, l’occasione per presentare una squadra rivoluzionata e ambiziosa, e l’ultimo, severo esame prima del tanto atteso ritorno in Premier League. Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, lo storico Turf Moor, un impianto che trasuda calcio e tradizione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non si tratta di uno stadio qualsiasi, ma del terzo stadio di calcio ancora in uso più antico del Regno Unito, preceduto solo da icone come il Deepdale di Preston e il Bramall Lane di Sheffield.

In questa cornice storica, la squadra guidata da Scott Parker è pronta a mostrare i frutti di una campagna acquisti faraonica, un segnale forte e chiaro inviato a tutta la Premier League. La società non ha badato a spese per costruire una rosa in grado di lottare per la salvezza e, perché no, di stupire. Sono stati investiti circa 123 milioni di euro per assicurarsi talenti di primo livello come l’ex laziale Tchaouna, il potente mediano Ugochukwu, l’esperto difensore Walker e il promettente attaccante Broja, a cui si aggiungono i riscatti di giocatori che hanno contribuito alla promozione.

Un mercato che testimonia la volontà di non essere una semplice comparsa nel massimo campionato inglese. E le ambizioni potrebbero non essere finite qui. La ciliegina sulla torta di questa sontuosa campagna acquisti potrebbe essere Christian Eriksen. Il fuoriclasse danese, svincolatosi dal Manchester United, è l’ultimo grande obiettivo del Burnley. Portare a Turf Moor la sua classe, la sua visione di gioco e la sua esperienza internazionale rappresenterebbe il colpo da maestro, l’affermazione definitiva di un progetto che punta a consolidarsi stabilmente nell’élite del calcio inglese. La partita contro la Lazio sarà dunque una vetrina, il primo assaggio di un Burnley che vuole sognare in grande.