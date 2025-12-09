News
Lazio, arriva la decisione sulla squalifica di Gila dopo la sfida contro il Bologna: ecco quanto starà fuori il difensore
Il Giudice Sportivo ha reso pubbliche le decisioni relative all’ultima giornata di campionato, portando sollievo in casa Lazio per quanto riguarda Mario Gila. Il difensore è stato squalificato per una sola giornata di campionato dopo l’espulsione diretta rimediata nell’ultima gara contro il Bologna.
La sanzione, dunque, non è stata pesante come si temeva, benché accompagnata da una multa di 10.000 euro. La motivazione ufficiale della sanzione pecuniaria è dovuta all’aver “rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara”, un comportamento che ha pesato sulla decisione finale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI €10.000,00: GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara.
