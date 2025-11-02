Lazio, Zaccagni e Isaksen devono dare di più: la richiesta di Sarri ai due esterni a partire dalla sfida contro il Cagliari

Lazio, Sarri si attende una spinta maggiore dai suoi esterni. Un cambio di passo che Zaccagni e Isaksen devono avere sin dal Cagliari.

Serve più spinta, serve più coraggio. È questo il messaggio che Maurizio Sarri vuole trasmettere alla Lazio in vista della sfida di domani sera contro il Cagliari all’Olimpico. Dopo il successo convincente contro la Juventus, i biancocelesti hanno l’opportunità di ritrovare lo slancio che nella passata stagione è mancato soprattutto nelle partite casalinghe. Tuttavia, per Sarri non basta il morale alto: la chiave sarà mettere in campo qualità e intraprendenza, elementi che dovranno emergere soprattutto dai giocatori offensivi.

Con Dia non ancora al 100% e Castellanos ancora ai box per infortunio, la responsabilità di fare la differenza ricade su Isaksen e Zaccagni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico chiede loro di incidere di più: puntare l’avversario, creare superiorità numerica sulle fasce e mettere i compagni nelle condizioni di calciare più spesso in porta. Sarri vuole vedere una Lazio più coraggiosa, pronta a sfruttare la velocità e la tecnica dei propri esterni.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Per Isaksen, che a causa della mononucleosi ha perso parte della preparazione estiva, domani sarà la terza partita consecutiva da titolare e la quarta in cui probabilmente supererà l’ora di gioco. Fino a questo momento, però, l’esterno danese non è ancora riuscito a incidere sotto porta. Nella partita contro il Pisa ha sprecato una grande occasione, e complessivamente non segna da aprile. All’Olimpico, invece, il suo ultimo gol risale addirittura a febbraio. Nonostante le prestazioni contro squadre di livello come Atalanta, Napoli e Spagna, Isaksen deve trovare maggiore continuità per poter diventare un vero punto di riferimento per la Lazio.

Discorso analogo vale per Zaccagni, autore di appena tre reti nelle ultime 18 presenze di campionato. Il tecnico chiede al centrocampista offensivo di accentrare il gioco, essere più intraprendente e contribuire maggiormente alla fase offensiva. Con i centravanti non al meglio o assenti, è dagli esterni che la Lazio deve trovare la spinta necessaria per creare occasioni e vincere le partite.

In sintesi, domani all’Olimpico Sarri vuole vedere una Lazio più coraggiosa, capace di combinare solidità difensiva e qualità individuale. Il successo contro la Juventus ha dato fiducia, ma per consolidare il cammino in campionato servirà una squadra che sappia osare, attaccare con decisione e mettere costantemente in difficoltà gli avversari. La sfida con il Cagliari diventa così un test importante per capire se la Lazio può davvero trasformare il potenziale offensivo in risultati concreti.