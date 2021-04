Lazio Spezia, probabile formazione: Marusic in difesa, Pereira dall’inizio

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Spezia, ecco la probabile formazione della squadra biancoceleste

Siamo ormai alla vigilia della sfida tra Lazio e Spezia. Le due squadre si affronteranno domani alle 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma, nel match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A. In seguito all’allenamento di oggi, ci sono diversi indizi per il possibile 11 che scenderà in campo contro la compagine ligure: Simone Inzaghi sembra deciso a puntare su Marusic in difesa, soprattutto a causa dello stop di Patric, e su Andreas Pereira al posto di Luis Alberto in mezzo al campo. Ecco la probabile formazione biancoceleste per la partita di domani.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi