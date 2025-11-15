Lazio, Noslin rimarrà o verrà ceduto in quel di gennaio? La situazione attuale della squadra biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, sosta di riflessioni: Mandas, Noslin, Belahyane e Gigot verso l’addio per finanziare il mercato

La sosta per le Nazionali diventa, in casa Lazio, un’occasione cruciale per pianificare il futuro e fare il punto sulle strategie di mercato in vista di gennaio. Con l’incertezza ancora legata al possibile nuovo blocco delle operazioni in entrata, la società biancoceleste è chiamata prima di tutto a programmare alcune cessioni. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Roma ci sono quattro profili ormai considerati sacrificabili: Mandas, Noslin, Belahyane e Gigot.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio ha l’obiettivo di ricavare un piccolo tesoretto utile per sbloccare la sessione invernale e rinforzare la rosa. Il primo nome sulla lista delle uscite è quello di Christos Mandas. Il portiere greco, che in estate aveva ricevuto una maxi-offerta da 20 milioni dal Wolverhampton, oggi potrebbe lasciare il club per una cifra molto inferiore, tra gli 8 e i 10 milioni. La dirigenza biancoceleste si aspetta comunque un nuovo assalto dall’Inghilterra e contesta già come reinvestire gli introiti: un vice Provedel e un secondo innesto per completare il gruppo.

Ma la situazione più delicata riguarda l’attacco, dove la Lazio valuta attentamente il destino di Noslin. L’olandese, arrivato con aspettative importanti e dotato di grande duttilità, ha un ingaggio da 1,6 milioni netti che rappresenta un elemento non trascurabile nei piani economici del club. Per questo motivo, Noslin viene considerato il principale candidato al sacrificio nel reparto offensivo. La sua uscita permetterebbe alla Lazio di liberare spazio salariale per un giocatore con ingaggio più elevato e maggiore esperienza internazionale.

Durante l’ultima estate Noslin aveva attirato l’interesse di diversi club dei Paesi Bassi, ma non è certo che, nel mercato di gennaio, possano arrivare offerte realmente vantaggiose. La Lazio spera comunque che la sua duttilità offensiva e la giovane età possano convincere almeno una società straniera a presentare una proposta concreta. Un’eventuale cessione dell’olandese darebbe alla Lazio margine operativo e nuove soluzioni tattiche, soprattutto se Sarri deciderà di puntare su un profilo più strutturato per il reparto avanzato.

Anche Belahyane e Gigot, meno centrali nel progetto attuale, sono considerati giocatori da cui ottenere risorse importanti per una sessione di gennaio che la Lazio dovrà affrontare con grande attenzione.

In definitiva, mentre il club attende risposte definitive sul fronte regolamentare, il destino di Noslin e degli altri partenti potrebbe diventare la chiave per riaccendere il mercato biancoceleste. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali sacrifici la Lazio dovrà accettare per costruire una rosa più competitiva nella seconda metà della stagione.

