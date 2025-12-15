Lazio, la solidità difensiva il punto forte della squadra di Sarri! Il dato che spiega risultati e numeri dei biancocelesti in questa fase della stagione

Lazio, la solidità difensiva il punto forte della squadra di Sarri: ecco spiegati risultati e numeri dei biancocelesti in stagione

Maurizio Sarri vorrebbe aggiungere più gol alla manovra della Lazio, ma il punto fermo del suo progetto resta uno: la solidità difensiva. È da lì che passa tutto il resto. L’armonia del sistema difensivo biancoceleste è tornata a essere uno dei marchi di fabbrica del tecnico toscano, con una linea che difende lo spazio e la palla, non l’uomo, sempre pronta ad accorciare o a scappare all’indietro con tempi perfetti.

Questa compattezza è la chiave di lettura principale della vittoria del Tardini, ottenuta addirittura in nove uomini, ma anche del pareggio maturato contro il Bologna. Due risultati apparentemente diversi, accomunati però dalla stessa base tattica: una squadra che soffre insieme, accetta di abbassarsi e difende con ordine e lucidità.

I numeri, riportati dal Corriere dello Sport, certificano l’efficacia del lavoro di Sarri. In 15 giornate di Serie A, la Lazio ha collezionato 8 clean sheet, che diventano 9 su 16 gare complessive stagionali. I gol subiti sono appena 11, dato che vale la seconda miglior difesa del campionato, al pari del Como (con una partita in meno) e con soli tre gol in più rispetto alla Roma. Anche il volume di occasioni concesse è contenuto: 71 tiri nello specchio subiti in 15 giornate, poco meno di 4 a partita.

Movimenti coordinati, spirito di sacrificio e applicazione costante stanno permettendo alla Lazio di restare competitiva anche nei momenti più complicati. Un plauso va fatto anche agli interpreti: Mario Gila, Alessio Romagnoli e l’intero reparto stanno offrendo un rendimento continuo, valorizzando al massimo i principi del tecnico.

Nonostante una rosa meno completa rispetto al passato, Sarri sta offrendo una vera masterclass tattica. Nella stagione 2022-23, quella del ritorno in Champions League, la Lazio stabilì il record societario di 21 clean sheet, sfiorando il primato assoluto di 22. Oggi, con una squadra diversa e tra mille difficoltà, l’impressione è che quella solidità non fosse un’eccezione. E chissà che Sarri non riesca ad avvicinarsi di nuovo a quei numeri, partendo ancora una volta dalla difesa.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora