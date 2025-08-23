Lazio, come risolvere la questione portieri? Una situazione da capire nel corso della stagione - Lazio News 24

Lazio, tutto pronto per il debutto in Serie A: Sarri valuta le ultime scelte in vista del Como

La Lazio è pronta a dare il via alla sua stagione di Serie A 2025/26. Il debutto ufficiale è fissato per domani, sabato 24 agosto alle ore 18:30, in trasferta sul campo del Como, formazione ambiziosa e rafforzata da un mercato estivo di alto profilo sotto la guida di Cesc Fabregas. Per i biancocelesti di Maurizio Sarri si tratta del primo banco di prova in una stagione che nasce sotto il segno del riscatto, dopo mesi segnati da alti e bassi e da un contesto societario complesso.

La giornata odierna è stata dedicata alla rifinitura mattutina a Formello, seguita dalla partenza per la Lombardia nel pomeriggio. Proprio nell’ultima seduta di allenamento, Sarri ha avuto modo di valutare lo stato di forma dei suoi uomini e di rifinire gli ultimi dettagli tattici prima della sfida contro i lariani.

Uno dei nodi ancora da sciogliere riguarda la porta. Nel corso del precampionato, Sarri ha alternato Ivan Provedel e Christos Mandas, lasciando aperta la competizione per una maglia da titolare. Al momento, il portiere ex Spezia parte leggermente favorito, forte dell’esperienza accumulata nelle ultime due stagioni, ma il tecnico non ha ancora comunicato la sua decisione. Come da abitudine, il verdetto finale potrebbe arrivare soltanto a ridosso del match.

La sfida contro il Como non sarà semplice: i padroni di casa hanno messo a segno diversi colpi sul mercato e puntano a un campionato da protagonisti. Ma la Lazio ha dalla sua la voglia di iniziare con il piede giusto, consapevole che una partenza positiva può dare slancio a tutta la stagione.

Sarà interessante vedere se Sarri confermerà il 4-3-3 classico già visto nelle amichevoli estive o se opterà per qualche sorpresa, considerando le condizioni fisiche e le risposte dei suoi uomini durante il ritiro. Con una rosa rodata, anche se priva di grandi nuovi innesti, il tecnico biancoceleste punta su gioco e mentalità per fare la differenza.

Il conto alla rovescia è quasi finito: la Lazio è pronta a scendere in campo, e Como sarà il primo esame per capire se questa nuova stagione potrà davvero segnare una svolta.