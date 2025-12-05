Lazio, la situazione non lascia dubbi in casa biancoceleste! Il punto tra Coppa Italia e ripresa in campionato - Lazio News 24

Il rientro dell’esterno biancoceleste ridà profondità alla rosa della Lazio in vista dei prossimi impegni tra Coppa Italia e campionato

La Lazio ritrova finalmente uno dei suoi giovani talenti più attesi: Matteo Cancellieri è tornato ad allenarsi in gruppo, una notizia che dalle parti di Formello viene accolta con particolare entusiasmo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’esterno biancoceleste ha svolto l’intera seduta tattica insieme ai compagni, un passo decisivo verso il completo recupero dopo le ultime settimane trascorse tra lavoro differenziato e sedute personalizzate.

Il rientro di Cancellieri rappresenta un segnale importante per la Lazio, che in questo periodo della stagione è chiamata a gestire un calendario particolarmente fitto tra campionato e Coppa Italia. L’allenatore biancoceleste considera il giovane attaccante un elemento prezioso per la profondità della rosa e il suo ritorno potrebbe offrire nuove soluzioni sulle corsie offensive, soprattutto in un momento in cui la squadra ha bisogno di freschezza e imprevedibilità.

Durante l’allenamento di ieri, Cancellieri ha preso parte alla sessione tattica dedicata alla preparazione della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Sebbene non sia ancora certa la sua convocazione per la gara, il semplice fatto che si sia reintegrato nel gruppo lascia ben sperare sull’evoluzione del suo recupero. La Lazio, dal canto suo, non vuole forzare i tempi: l’obiettivo principale rimane quello di averlo pienamente disponibile per il match di campionato contro il Bologna, in programma il 7 dicembre.

Il ritorno dell’ex Verona può rivelarsi strategico anche in ottica rotazioni. La Lazio, infatti, sta cercando continuità e solidità nei risultati, e poter contare su un elemento rapido, duttile e in grado di creare superiorità numerica potrebbe rappresentare un valore aggiunto nelle prossime settimane. Inoltre, Cancellieri è determinato a ritagliarsi maggiore spazio dopo un avvio di stagione condizionato da qualche acciacco fisico.

L’ambiente biancoceleste accoglie quindi con ottimismo questa novità, consapevole che il recupero totale del giocatore possa contribuire alla crescita complessiva del gruppo. Se nelle prossime sedute il giocatore confermerà le buone sensazioni mostrate ieri, la Lazio potrebbe presto ritrovare un’arma in più per affrontare al meglio gli impegni che la attendono.

