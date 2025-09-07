Simic e la trattativa della Lazio. Riusciranno i biancocelesti a chiudere in vista del mercato di gennaio? - Lazio News 24

Lazio, occhi su Simic: accordo vicino, ma da Formello frenano. La situazione attuale

La Lazio continua a muoversi sul mercato, nonostante le difficoltà legate ai vincoli economici imposti dal tetto salariale e dal rispetto dei parametri UEFA. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore sarebbe emerso un nome nuovo sul taccuino della dirigenza biancoceleste: quello di Jan-Carlo Simic, giovane difensore tedesco naturalizzato serbo, attualmente in forza all’Anderlecht.

Classe 2005, Simic è un volto già noto al calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha debuttato in Serie A nella scorsa stagione con Stefano Pioli, riuscendo anche a segnare il suo primo gol nel massimo campionato italiano. La sua parabola in rossonero, pur breve, aveva fatto intravedere potenzialità interessanti, soprattutto per la sua solidità fisica (1,86 di altezza), il senso della posizione e una buona capacità di lettura difensiva.

Secondo fonti belghe, tra la Lazio e l’Anderlecht ci sarebbe già un accordo di massima per il trasferimento del giovane centrale. Il club biancoceleste, sempre attento ai profili di prospettiva, avrebbe individuato in Simic un elemento ideale per rafforzare il reparto arretrato, in un’ottica di ringiovanimento e costruzione per il futuro. La valutazione del cartellino si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro, una cifra importante ma in linea con il valore del giocatore sul mercato.

Tuttavia, da Formello arrivano segnali diversi. Al momento, la società non ha confermato ufficialmente l’interesse per il difensore, né tantomeno l’esistenza di una trattativa in stato avanzato. Una smentita parziale, che potrebbe celare una strategia di discrezione oppure una fase ancora interlocutoria della trattativa.

Quel che è certo è che la Lazio è alla ricerca di un rinforzo in difesa, soprattutto dopo i problemi fisici di alcuni elementi chiave e la necessità di ampliare la rosa in vista degli impegni ravvicinati. Simic, per età, caratteristiche e conoscenza del calcio italiano, rappresenterebbe un investimento coerente con le esigenze della squadra e del progetto tecnico.

In attesa di sviluppi ufficiali, il nome di Simic resta uno dei più caldi sul fronte del calciomercato Lazio, che continua a lavorare per regalare a Maurizio Sarri — o al suo successore — un reparto difensivo all’altezza delle ambizioni biancocelesti.