Lazio, la sfida tra Provedel e Mandas: ecco i dati dei due estremi difensori dei capitolini! Tutti i dettagli

Lazio, i dati e le statistiche raccolte da Mandas e da Provedel nel corso della stagione appena conclusa! Ecco tutte le info

Provedel e Mandas sono state due risorse importanti per la squadra di Baroni che ha potuto contare sempre su due portieri abili ed esperti. In particolare, stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti possono dire infatti di aver due portieri titolari per la Serie A.

Ivan Provedel infatti, stando a quanto raccolto dal quotidiano, ha giocato 32 partite subendo 44 reti, mentre il greco è sceso in campo 20 volte subendo 19 reti. Sarà interessante capire se questi rendimenti verranno replicati anche nella futura Lazio priva di Baroni.