Lazio: Doppia Seduta a Formello, Zaccagni e Patric Tornano in Gruppo

Lazio, terminata la seduta mattutina dal ritiro di Formello e buone notizie per Sarri: Zaccagni e Patric tornano in gruppo

La squadra della Lazio ha iniziato un’altra giornata di preparazione con una doppia sessione di allenamento a Formello, riprendendo il lavoro intenso dopo mezza giornata di riposo. La squadra è scesa in campo al Fersini questa mattina intorno alle 9:30, con una seconda sessione prevista per circa le 18:00.

Dalle strutture di allenamento sono arrivate buone notizie: Mattia Zaccagni ha partecipato alla sua prima sessione di allenamento con il gruppo, avendo completato la riabilitazione dopo l’operazione per pubalgia. Anche Patric è tornato ad allenarsi con il gruppo, recuperando dall’intervento alla caviglia. Questo rappresenta un passo significativo per Maurizio Sarri, che vede rientrare due elementi importanti e si avvicina ad avere la rosa al completo.

La sessione mattutina è iniziata con un breve discorso di Sarri, seguito da esercizi con il pallone. La squadra è stata divisa in gruppi, con Luca Pellegrini che si è unito ai giocatori di movimento dopo aver recuperato dalla febbre. Anche i portieri erano presenti. Da segnalare, invece, le assenze di Isaksen (ancora fermo per febbre) e Dia (affaticato dopo l’amichevole di domenica contro la Primavera) dalle attività di gruppo. I difensori hanno iniziato la loro giornata lavorando in palestra.

Con il progredire della sessione, il lavoro tattico si è concentrato sui movimenti offensivi, con Pellegrini che ha svolto una serie di ripetizioni. Intorno alle 10:10, i gruppi si sono scambiati: centrocampisti e attaccanti si sono spostati in palestra, mentre i difensori, inclusi Patric e Pellegrini, hanno iniziato i movimenti tattici sul campo del Fersini. Romagnoli è stato l’unico difensore ancora assente dal campo. La sessione mattutina si è conclusa intorno alle 11:05. Oggi pomeriggio si ripartirà alle 18.00.