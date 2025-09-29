Lazio, scoppia la polemica! Quel giocatore è fuori dalla lista. L'indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, esclusione shock: Dele-Bashiru fuori dalla lista, Sarri punta su Basic

In casa Lazio è scoppiato un caso che rischia di minare gli equilibri interni. Il tecnico Maurizio Sarri ha infatti preso una decisione sorprendente quanto controversa: tagliare Dele-Bashiru dalla lista dei convocabili per far spazio a Toma Basic, riattivato all’ultimo minuto. Una scelta che ha provocato la furiosa reazione del centrocampista nigeriano, il quale non ha preso bene l’esclusione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dele-Bashiru si è detto profondamente deluso e contrariato. Arrivato quest’estate con grandi aspettative e dopo un buon avvio in ritiro, il giovane centrocampista sperava di ritagliarsi uno spazio crescente all’interno della rosa biancoceleste. L’inaspettata esclusione dalla lista ufficiale, invece, lo costringe a uno stop forzato che potrebbe protrarsi per diverse settimane.

La situazione è complicata anche dal punto di vista regolamentare. La Lazio ha ancora un solo slot disponibile per modificare la lista prima di gennaio. Questo significa che, se Sarri volesse reintegrare Dele-Bashiru, sarebbe costretto a tagliare un altro giocatore, bruciando l’ultima possibilità di aggiustamenti fino al mercato invernale. Un rischio che lo staff tecnico sembra voler evitare.

Ma il tempo stringe: da dicembre, infatti, Dele-Bashiru sarà con ogni probabilità convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa, riducendo ulteriormente la sua disponibilità per il club. Una beffa ulteriore per un giocatore che non ha nascosto il suo malcontento e che si aspettava ben altro tipo di trattamento nella sua prima stagione in Serie A.

Dal canto suo, Sarri ha motivato la sua decisione con l’esperienza e la maggiore adattabilità tattica di Toma Basic, ritenuto più utile nel breve termine, soprattutto in una fase in cui la Lazio è chiamata a gestire molte partite tra campionato e coppe. Una scelta tecnica, ma che ha avuto forti ripercussioni a livello personale e psicologico sul giovane nigeriano.

Ora resta da capire come evolverà la vicenda. La società dovrà mediare tra le esigenze dell’allenatore e la gestione di un talento che, per motivi extra-tecnici, rischia di bruciarsi troppo presto.

Nel frattempo, il clima a Formello resta teso: il caso Dele-Bashiru è ufficialmente aperto.