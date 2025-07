Impatto dei cambi e le ultime osservazioni dal match Lazio-Fenerbahçe

Lazio, l’impatto dei cambi nella ripresa e le ultime osservazioni che Sarri si porta in dote dopo la sconfitta contro il Fenerbahce

Nella seconda parte della gara tra Fenerbahce e Lazio, Castellanos è rimasto piuttosto isolato in attacco. È stato proprio Cataldi a servirgli una palla interessante – una giocata codificata di prima che Immobile gradiva molto – a inizio ripresa, ma la palla è risultata leggermente lunga. Come riporta il Corriere dello Sport, al 14′ l’errore di Guendouzi ha segnato una svolta nella partita, complice anche la girandola dei cambi che ha caratterizzato la fase successiva. Gli innesti di Dia, Noslin, Pedro e Belahyane non sono riusciti a migliorare il livello di pericolosità della squadra di Sarri. Sulla fascia sinistra, Brown si è rivelato una spina nel fianco per tutti e tre i terzini destri che si sono alternati su quella corsia: Lazzari e Marusic (con quest’ultimo che, come contro l’Avellino, è poi passato a fare il centrale).

Il Fenerbahçe, dopo aver trovato il vantaggio, si è limitato a controllare la partita. Mourinho ha così raccolto una vittoria e buone sensazioni in vista della trasferta di Rotterdam per il preliminare di Champions. La Lazio, al suo primo test all’estero, non ha sfigurato di fronte a una squadra di buonissimo livello, ma ha comunque dimostrato fatica a produrre gioco e creare occasioni da gol. Sarri può consolarsi con una buona tenuta difensiva e una discreta applicazione da parte della linea dei quattro. Questo rappresenta un passo verso quell’equilibrio necessario affinché, da grande “organizzatore di squadre” come ama definirsi, possa davvero rappresentare quel valore aggiunto necessario per una Lazio che avrebbe avuto molto bisogno di ritocchi sul mercato. La sconfitta serve come monito per una squadra ancora in fase di rodaggio e di consolidamento tattico.