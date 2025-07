Difficoltà della Lazio nella Prima Frazione e Piccoli Segnali di Ripresa

Lazio, le difficoltà della Lazio messe in mostra nel primo tempo contro il Fenerbahce e i segnali, piccoli, di ripresa

Mentre Mourinho osservava sereno dalla panchina, la squadra di Sarri ha cercato di alleggerire la pressione con rare sortite di Tavares e Zaccagni. La prima conclusione verso la porta da parte della Lazio è arrivata proprio dal binario di sinistra, con Dele-Bashiru che, tuttavia, ha visto il suo tiro deviato e giungere lento tra le braccia del portiere avversario Egribayat. L’intensità dei padroni di casa, spinti da un elettrico Chobani Stadium, è diminuita attorno alla mezz’ora, permettendo a Rovella di trovare Cancellieri in area con un passaggio invitante a scavalcare la difesa. L’ala, ex Empoli e Parma, di testa non è però riuscita a impensierire il portiere rivale.

Nei minuti finali del primo tempo, il Fenerbahçe ha approfittato di alcuni errori di lettura della Lazio nella copertura degli spazi centrali, rendendosi ancora pericoloso. Una buona chance è capitata all’ex Sassuolo Muldur, che su un angolo di Szymanski ha sfiorato il palo con un colpo di testa. Nella seconda frazione, la Lazio è rientrata con diverse sostituzioni: Romagnoli, Marusic, Cataldi e Vecino hanno preso il posto di Provstgaard, Lazzari, Rovella e Dele Bashiru. Con questi innesti, la squadra sembra aver ritrovato qualche geometria in più. Cataldi è apparso più a suo agio nel ruolo di vertice basso, sia nello smarcarsi che nel distribuire il gioco. Vecino, invece, per lettura degli spazi e posture, ha mostrato di avere una marcia in più rispetto a un volitivo ma per il momento poco funzionale Dele-Bashiru.