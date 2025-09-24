Lazio, c'è da risolvere un grosso problema. Quel giocatore sta vivendo una situazione insostenibile! - Lazio News 24

Lazio: Nuno Tavares, tra delusione e futuro incerto. La situazione attuale

L’avvio di stagione di Nuno Tavares con la maglia della Lazio non è stato affatto all’altezza delle aspettative, specialmente dopo l’exploit delle prime partite della scorsa stagione, quando aveva sorpreso tutti con otto assist già a fine ottobre. All’epoca, l’esterno portoghese era una delle rivelazioni della squadra, capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni devastanti. Tuttavia, la sua versione 2025-26 sembra essere ben lontana da quella che aveva entusiasmato i tifosi biancocelesti.

Un periodo difficile per Tavares

Dal suo arrivo alla Lazio, il suo rendimento è stato in costante declino. Nonostante le difficoltà, Maurizio Sarri aveva sperato che il giocatore potesse tornare almeno in una versione ridotta di sé stesso, capace di dare una mano alla squadra con le sue qualità, pur con i suoi limiti difensivi e la tendenziale anarchia tattica che lo caratterizzano. Il tecnico biancoceleste avrebbe voluto vedere un Tavares più maturo, pronto a migliorarsi anche dal punto di vista tattico. Ma, al contrario, le sue prestazioni hanno continuato a deludere.

Il derby: una debacle che segna un punto di rottura

Il momento che ha definitivamente segnato un punto di rottura è arrivato durante il derby contro la Roma. In una delle sue azioni più discutibili, Tavares ha tentato un dribbling a pochi passi dalla propria area, un errore che ha inciso pesantemente sul risultato della partita, favorendo il gol di Pellegrini. La confusione in campo e la sua mancanza di lucidità non sono passate inosservate. Sarri, visibilmente frustrato, ha deciso di sostituirlo già al 45° minuto, facendo comprendere la sua delusione.

Il comportamento di Tavares non si è fermato qui. Dopo essere stato richiamato dal capitano Mattia Zaccagni, il portoghese ha reagito male, dando vita a un battibecco in campo. Le telecamere hanno immortalato la scena, e la sua reazione è stata vista come un ulteriore segnale di malcontento e disinteresse. La situazione è peggiorata quando, al termine della partita, Tavares ha lasciato lo stadio anzitempo, non passando inosservato agli occhi della dirigenza. Questo comportamento ha sollevato ulteriori dubbi sul suo impegno e ha aperto la strada a una possibile multa disciplinare, come riportato da Tuttosport.

Un futuro incerto

Le prestazioni del portoghese, insieme al suo comportamento fuori dal campo, pongono seri interrogativi sul suo futuro alla Lazio. Se già in estate Tavares era stato tra i principali indiziati a lasciare il club, il suo comportamento nel derby potrebbe accelerare una cessione, soprattutto se dovessero arrivare offerte concrete. In caso contrario, la sua permanenza in biancoceleste potrebbe rivelarsi sempre più complicata. La Lazio si trova quindi di fronte a un bivio: migliorare il rendimento di Tavares o prendere in considerazione una cessione già a gennaio, nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare.