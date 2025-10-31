Lazio, Sarri si sfoga sugli obiettivi della squadra biancoceleste. Ecco l'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, Sarri si toglie qualche sassolino dopo Pisa-Lazio: «Se volete lo spettacolo, abbonatevi al Bayern Monaco»

È un Maurizio Sarri pungente e diretto quello che si presenta davanti ai microfoni dopo la sfida Pisa-Lazio. Nel postpartita, il tecnico biancoceleste non nasconde una certa irritazione e approfitta della conferenza stampa per lanciare un messaggio a tutto l’ambiente, tra tifosi, media e addetti ai lavori.

La Lazio di Sarri ha vinto con fatica, ma il tecnico toscano non accetta critiche eccessive sul gioco espresso. «Contro il Pisa devi pressare in modo diverso rispetto a quando affronti le big – ha spiegato Sarri –. Loro fanno girare la palla, poi cercano la profondità. Se sali troppo, rischi di perdere la seconda palla. È stata una partita simile a quella di Genova».

Con il suo consueto tono ironico e pungente, Sarri ha poi aggiunto una frase destinata a far discutere: «Se volete vedere qualcosa di meglio, fatevi l’abbonamento al Bayern Monaco». Una battuta amara che riflette il momento di tensione che circonda la squadra e l’allenatore, spesso criticato per il rendimento altalenante della Lazio in questo inizio di stagione.

Dietro le parole di Maurizio Sarri si intravede una certa stanchezza per le continue pressioni e aspettative che ruotano intorno al progetto tecnico biancoceleste. Il tecnico ha sempre difeso la propria filosofia calcistica, basata su equilibrio e organizzazione, ma non nasconde che la squadra stia ancora cercando la giusta continuità. «Non possiamo pensare di dominare ogni partita. L’importante è avere compattezza e spirito di sacrificio», ha sottolineato.

La Lazio, dopo un avvio complicato, cerca di ritrovare certezze e ritmo. Sarri continua a lavorare sul pressing, sulla gestione del possesso e sulla mentalità, convinto che la qualità del gruppo emergerà alla lunga distanza. Tuttavia, le sue parole nel post Pisa-Lazio fanno capire che il tecnico si aspetta maggiore comprensione da parte dell’ambiente e dei tifosi.

Il legame tra Sarri e la Lazio resta saldo, ma attraversa una fase delicata. Il tecnico toscano sa che le prossime settimane saranno decisive per ritrovare serenità e risultati. Nel frattempo, il suo messaggio è chiaro: niente paragoni impossibili e niente illusioni. La Lazio deve crescere con pazienza, senza dimenticare che anche il gioco spettacolare nasce dal lavoro e dal sacrificio quotidiano.

