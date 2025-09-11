Lazio, Sarri può sorridere: quel giocatore è pronto ad essere un grande trascinatore - Lazio News 24

Lazio, occhi puntati su Belahyane: il talento marocchino pronto a prendersi spazio

La Lazio guarda al futuro e Reda Belahyane potrebbe esserne una delle sorprese più interessanti. Dopo il suo ottimo impatto nella gara contro il Verona, con tanto di assist per il gol del 4-0 realizzato da Boulaye Dia, il giovane centrocampista marocchino sta guadagnando fiducia e attenzioni. A Formello si respira grande curiosità attorno a questo classe 2004, che sembra aver convinto anche Maurizio Sarri.

Lazio, Sarri lavora su Belahyane come mezzala

Arrivato come regista, Belahyane sta vivendo una trasformazione tattica importante all’interno della Lazio. Sarri lo sta infatti adattando al ruolo di mezzala sinistra, una posizione che richiede tempi d’inserimento, copertura e capacità di dialogare con gli attaccanti. Fin dai primi allenamenti, il ragazzo ha mostrato grande capacità di apprendimento e disponibilità, caratteristiche fondamentali nel calcio di Sarri.

Durante la sosta per le nazionali, Belahyane è rimasto ad allenarsi con lo staff a Formello, sfruttando ogni momento per crescere dal punto di vista fisico e tattico. La sua applicazione ha colpito positivamente l’allenatore, che ora lo considera una valida alternativa per la mediana.

Lazio, emergenza a centrocampo: spazio per Belahyane col Sassuolo?

In vista della sfida Lazio–Sassuolo, terzo turno di Serie A, il centrocampo biancoceleste è in allarme. Dele-Bashiru è ancora impegnato con la Nigeria, mentre Vecino ha appena ripreso ad allenarsi con il gruppo. Un contesto che apre le porte a una possibile partenza da titolare per Belahyane.

Non sarebbe solo una scelta di necessità, ma anche un segnale: la Lazio sta puntando con decisione su un progetto che prevede l’inserimento graduale dei giovani più promettenti. Il centrocampista marocchino ha mostrato di saper reggere la pressione e di avere personalità, due aspetti che Sarri ritiene fondamentali.

Lazio, Belahyane simbolo di un progetto tecnico ambizioso

Il cammino di Belahyane è appena iniziato, ma a Formello cresce la convinzione di avere tra le mani un potenziale titolare del futuro. La Lazio sta costruendo un’identità precisa, dove esperienza e gioventù si fondono per creare una squadra competitiva su più fronti. E Belahyane potrebbe presto diventarne uno dei volti principali.