Lazio, si valuta il cambio modulo in casa biancoceleste. Ecco le novità - Lazio News 24

Lazio, Sarri valuta il cambio modulo: prove di 4-4-2 per rilanciare la squadra

La Lazio è chiamata a reagire dopo un periodo altalenante e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri starebbe seriamente valutando un cambio tattico per dare una svolta alla stagione biancoceleste. Le recenti difficoltà a centrocampo, legate soprattutto all’assenza di alternative a Danilo Cataldi e al reintegro di Toma Basic, hanno costretto il tecnico della Lazio a rivedere le proprie strategie.

Nel corso della settimana, durante gli allenamenti a Formello, l’allenatore ha testato diverse soluzioni. La Lazio è stata schierata in prova con il 4-2-3-1, ma anche con il 4-4-1-1, modulo che prevedeva Pedro alle spalle di Castellanos. Tuttavia, lo spagnolo non è ancora in perfette condizioni fisiche e potrebbe partire dalla panchina nel prossimo match.

L’opzione attualmente più concreta sembra essere il 4-4-2, con l’obiettivo di ridare solidità alla squadra e maggiore peso offensivo. In questo schema, la Lazio potrebbe schierare in attacco la coppia composta da Dia e Castellanos. Due profili diversi ma complementari, che potrebbero aiutare i biancocelesti a ritrovare il gol, elemento che nelle ultime uscite è venuto a mancare con troppa facilità.

Sul fronte difensivo, un’altra novità importante riguarda la fascia sinistra. Luca Pellegrini è in vantaggio su Nuno Tavares, finito ai margini dopo alcune prestazioni poco convincenti, culminate con l’errore decisivo nel derby. Il rapporto tra il portoghese e il resto dello spogliatoio sembra essersi incrinato, e la Lazio non può permettersi tensioni interne in un momento così delicato della stagione.

Sarri sa bene che il tempo stringe e che serve un cambio di marcia immediato. La Lazio, impegnata su più fronti tra campionato e coppe, ha bisogno di ritrovare identità e compattezza, ma anche nuove soluzioni tattiche per affrontare le prossime sfide con maggiore equilibrio.

Il nuovo assetto potrebbe rappresentare un punto di svolta per la Lazio, a patto che tutti — dalla dirigenza allo spogliatoio — remino nella stessa direzione. Il futuro dei biancocelesti passerà anche da queste scelte: cambiare modulo per ritrovare convinzione, gioco e risultati.