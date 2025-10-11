 Lazio, Sarri valuta due soluzioni 'creative' per sostituire Zaccagni
Connect with us

News

Lazio, Sarri valuta due soluzioni 'creative' per sostituire Zaccagni

News

Lazio-Flaminio, Lotito pone le sue condizioni: presenterà il progetto solo se... La situazione

News

Lazio, Lazzari recuperato con l'Atalanta: ma lui non si accontenta e spera che...

News

Le prime pagine sportive nazionali - 11 ottobre 2025

News

Lazio, le ultime da Formello: loro due provano il recupero per l'Atalanta

News

Lazio, Sarri valuta due soluzioni ‘creative’ per sostituire Zaccagni

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
As Roma 03/05/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Sarri valuta due soluzioni ‘creative’ per sostituire Zaccagni. Ecco cosa sperimenterà il tecnico a Formello in questi giorni

Piove sul bagnato in casa Lazio. Maurizio Sarri non solo non recupererà Mattia Zaccagni durante la sosta, ma dovrà farne a meno per un periodo ben più lungo del previsto. Gli esami hanno confermato una lesione tra il primo e il secondo grado all’adduttore, un infortunio che terrà il capitano biancoceleste lontano dai campi per almeno altri 20 giorni. Salterà dunque la delicatissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, lasciando un vuoto pesante sulla corsia di sinistra e costringendo il suo allenatore a un vero e proprio rebus tattico.

La prima alternativa, già testata contro il Torino, porta il nome di Pedro, ma la sua prestazione non ha convinto, soprattutto in coppia con un terzino offensivo come Tavares alle sue spalle. Lo spagnolo, a 38 anni, ha bisogno di maggiore libertà di movimento e, come lui stesso aveva ammesso, preferisce agire in una posizione più centrale, alle spalle della punta, dove l’usura fisica è minore. “Con il passare dell’età giocare sulla fascia è più dura,” aveva dichiarato. Sarri sembra aver recepito il messaggio, e con ogni probabilità Pedro tornerà a essere la prima, preziosa arma da utilizzare a partita in corso dalla panchina.

Un’altra opzione interna sarebbe Tijjani Noslin, un giocatore che gode della stima del tecnico ma che presenta un enigma tattico. Le parole dello stesso Sarri sono eloquenti: «Ha la gamba da esterno ma non lo è propriamente; potrebbe essere un trequartista ma non ha la giusta qualità; può essere un centravanti ma non lo è fino in fondo». Un jolly prezioso in certe situazioni, ma non la soluzione definitiva per sostituire un insostituibile come Zaccagni.

Di fronte a questo scenario, Sarri è chiamato a esplorare soluzioni più creative. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, una delle idee più sorprendenti che potrebbero essere testate nei prossimi giorni a Formello è quella di schierare Toma Bašić come esterno alto a sinistra. Il centrocampista croato ha già ricoperto quel ruolo durante le amichevoli estive, una mossa che potrebbe nascondere una reale intuizione tattica del “Comandante”.

Infine, l’ultima ipotesi è legata a un rientro fondamentale: quello di Luca Pellegrini. Il terzino classe ’99 è pronto a tornare a disposizione e Sarri potrebbe lanciarlo subito titolare in difesa. Questa mossa libererebbe Nuno Tavares, permettendone l’avanzamento nel ruolo di ala offensiva. In questa posizione, le lacune difensive del portoghese sarebbero limitate, mentre le sue spiccate doti di spinta e dribbling potrebbero essere finalmente valorizzate. La settimana che porta a Bergamo sarà decisiva per sciogliere i dubbi di una Lazio alla disperata ricerca di punti e certezze.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.