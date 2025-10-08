Lazio pazza idea Sarri: può utilizzare Basic in questo ruolo. Il centrocampista croato potrebbe essere adottato nella totale emergenza

Da esubero a insostituibile jolly. La parabola di Toma Basic alla Lazio ha subito un’inversione di rotta tanto inaspettata quanto decisiva. Chiamato a rispondere presente nel momento di massima emergenza, il centrocampista croato non solo ha garantito affidabilità, ma si è guadagnato la totale fiducia di Maurizio Sarri, che ora vede in lui una risorsa polifunzionale capace di risolvere problemi in più zone del campo.

Nelle recenti sfide contro Genoa e Torino, con il centrocampo decimato dagli infortuni, Basic è stato schierato dal primo minuto nel cuore del gioco, agendo con ordine e disciplina davanti alla difesa al fianco di Cataldi. Una risposta talmente convincente che, anche con il rientro dalla squalifica di Guendouzi, la sua candidatura a una maglia da titolare per la difficile trasferta contro l’Atalanta dopo la sosta resta più che mai valida. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.

L’ultima, audace idea che frulla nella mente di Sarri, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è quella di trasformare il croato in un esterno sinistro d’attacco. Quella che potrebbe sembrare una follia tattica è in realtà una riflessione dettata da una congiuntura di emergenze. L’infortunio di Zaccagni, la condizione fisica non ancora ottimale di Isaksen, le naturali difficoltà di Pedro a reggere i novanta minuti e il momento di appannamento di Noslin hanno creato un vero e proprio vuoto sulla fascia.

Di fronte a questa carenza di alternative, Sarri sta seriamente valutando di spostare Basic nel tridente offensivo. Non si tratterebbe di un esperimento al buio: il giocatore ha già ricoperto quel ruolo, e con buoni risultati, durante alcune amichevoli estive. La sosta per le nazionali diventa quindi un’occasione preziosa per il tecnico per studiare questa soluzione, che potrebbe trasformare definitivamente Toma Basic da semplice centrocampista a preziosissimo uomo per tutte le stagioni, pronto a sacrificarsi per la squadra ovunque ci sia bisogno.