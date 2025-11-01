Lazio, i numeri premiano il lavoro di Sarri: la difesa è sempre più una certezza. In Europa solo una squadra ha fatto meglio

Lazio, solidità ritrovata: la mano di Sarri si vede eccome. Provedel si sta confermando uno dei migliori portieri a livello internazionale.

La Lazio sembra aver finalmente ritrovato quella solidità difensiva che era mancata nella passata stagione. Il lavoro di Maurizio Sarri sta dando frutti evidenti: la squadra biancoceleste subisce meno, concede pochissimo agli avversari e, soprattutto, riesce a mantenere la porta inviolata con una continuità che lo scorso anno era solo un obiettivo. I numeri di questo inizio di campionato parlano chiaro e certificano la crescita del gruppo.

Sono già cinque i clean sheet conquistati dalla Lazio nelle prime giornate di Serie A, un dato che testimonia la ritrovata compattezza della squadra e l’efficacia del sistema difensivo disegnato da Sarri. Grande protagonista di questo inizio stagione è Ivan Provedel, portiere affidabile e sempre più leader silenzioso del reparto arretrato. Le sue parate decisive e la sicurezza trasmessa ai compagni hanno permesso alla Lazio di costruire da dietro, senza rinunciare alla propria filosofia di gioco.

Il miglioramento è evidente anche nei dettagli: la linea difensiva è più corta, le distanze tra i reparti sono minori e il pressing è più coordinato. La Lazio di Sarri riesce così a controllare meglio le partite, tenendo il pallone e gestendo i momenti più delicati con maturità. La sensazione è che il gruppo abbia finalmente interiorizzato i principi tattici del tecnico toscano, trasformando la fragilità di un tempo in una vera arma competitiva.

Se si guarda ai principali campionati europei, il dato diventa ancora più interessante. Solo in Premier League qualcuno ha fatto meglio: l’Arsenal di Mikel Arteta, con Raya tra i pali, ha collezionato finora sei porte inviolate, appena una in più rispetto alla Lazio. Un confronto che rende bene l’idea del livello raggiunto dai biancocelesti, ormai capaci di esprimere numeri da grande squadra anche fuori dai confini italiani.

Per Sarri, che ha sempre puntato sulla qualità del gioco e sulla costruzione dal basso, ritrovare equilibrio e solidità rappresenta un passo decisivo verso la maturità definitiva della sua Lazio. Ora l’obiettivo è dare continuità a questi risultati e tradurre la solidità difensiva in punti preziosi per la classifica. Se la difesa continuerà a reggere così, la Lazio potrà ambire a posizioni di vertice e a un ruolo da protagonista in Serie A e in Europa. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste