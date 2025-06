Lazio, Sarri pronto a rilanciare i biancocelesti?

Condividi via email

Lazio, Sarri sarà forse l’uomo giusto per la squadra degli aquilotti? Ecco tutto ciò che filtra in vista della prossima stagione

Maurizio Sarri, in un momento di riflessione a Formello, ripensava a come, durante il suo periodo alla Lazio, avesse sempre sottolineato l’importanza del viaggio rispetto alla vittoria. Il suo percorso con i capitolini era infatti stato molto positivo e per questo ha accettato di dare una seconda chance alla società.

Il 12 marzo 2024, una data amara, segnava la fine di un capitolo, ma Sarri non aveva mai chiuso definitivamente la porta agli aquilotti. Oggi, stando alle parole de Il Messaggero, Sarri è tornato per riprendere la squadra che aveva lasciato e guidarla verso i vertici della classifica. Staremo a vedere fin dove giungerà questa squadra nella prossima stagione di Serie A.