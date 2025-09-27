Lazio, ancora cambio per quanto riguarda i portieri? La situazione - Lazio News 24

Lazio, Sarri cambia idea su Provedel: Mandas resta in attesa. La situazione attuale

Secondo quanto riportato da Il Messaggero questa mattina, in casa Lazio si registra un nuovo cambio di rotta nelle scelte tra i pali. Il tecnico Maurizio Sarri, che sembrava pronto ad avviare un’alternanza tra Ivan Provedel e Christos Mandas, avrebbe invece deciso di confermare la fiducia all’estremo difensore italiano, almeno per il momento.

La situazione in casa Lazio era apparsa chiara fino a poco prima del derby contro la Roma: Mandas sembrava destinato a prendersi una maglia da titolare subito dopo la stracittadina, con la possibilità di scendere in campo già contro Genoa e Torino. L’idea era quella di dare minutaggio al giovane portiere greco, anche in un’ottica di valorizzazione in vista del mercato, considerato l’interesse di alcuni club europei.

Tuttavia, il rendimento solido e affidabile di Provedel ha spinto Sarri a rivedere le sue intenzioni. Il portiere italiano, tornato in grande forma, è ormai considerato una garanzia dal tecnico biancoceleste. Proprio per questo, l’ex Empoli e Spezia sembra aver riconquistato definitivamente la porta della Lazio, lasciando Mandas in panchina almeno per ora.

La scelta di Sarri riflette anche una maggiore esigenza di stabilità in un momento delicato per la stagione della Lazio, tra alti e bassi in campionato e la necessità di ottenere risultati concreti per restare agganciati alle posizioni europee. In un contesto in cui ogni dettaglio può fare la differenza, la sicurezza offerta da Provedel sta facendo la sua parte.

Resta però il tema legato al futuro di Mandas. Il giovane greco ha dimostrato buone qualità ogni volta che è stato chiamato in causa, e la Lazio crede ancora molto in lui. Non è escluso che possa trovare spazio in Coppa Italia o in qualche match di campionato meno decisivo, ma per il momento dovrà aspettare il suo turno.

Con questa nuova gestione tra i pali, Sarri conferma la sua attenzione ai dettagli e la volontà di non correre rischi inutili. In casa Lazio, la concorrenza interna resta alta, ma oggi il numero uno indiscusso sembra essere ancora Ivan Provedel.