Lazio, contro il Pisa è vietato sbagliare. Il tecnico Sarri ha avvisato i suoi: non bisogna commettere questo errore

Lazio, Sarri alza la tensione: «Contro il Pisa serve la stessa fame mostrata con la Juve». Il tecnico biancoceleste non vuole cali di tensione.

Maurizio Sarri non vuole cali di concentrazione. Dopo la prestigiosa vittoria contro la Juventus, la Lazio è chiamata a confermare i progressi mostrati e a dare finalmente continuità ai propri risultati. Il tecnico biancoceleste sa bene che il successo sui bianconeri ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente, ma ora serve il passo successivo: vincere anche contro il Pisa per rilanciare definitivamente la stagione e tornare a parlare di Europa.

L’obiettivo è chiaro: due vittorie consecutive potrebbero restituire alla Lazio le proprie ambizioni, cancellando un inizio di campionato complicato e pieno di rimpianti. Il match in Toscana rappresenta quindi un vero crocevia per la squadra capitolina. «Non dobbiamo cadere nella trappola – ha ammonito Sarri –. Il Pisa ha appena fermato il Milan e merita rispetto. Serve la stessa attenzione e lo stesso carattere mostrati contro la Juventus, altrimenti non avremo fatto nulla». Parole riportate da Il Messaggero, che fotografano perfettamente la mentalità che l’allenatore vuole trasmettere al gruppo.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Troppo spesso, infatti, la Lazio ha fallito proprio dopo le grandi prestazioni, lasciando punti preziosi contro avversarie alla portata. È un limite che Sarri vuole cancellare definitivamente, chiedendo ai suoi giocatori una prova di maturità e di continuità. Il tecnico toscano non si fida del Pisa, squadra solida e in fiducia, ma è consapevole del potenziale del suo gruppo, che ha dimostrato di poter competere con chiunque quando gioca con intensità e concentrazione.

Dopo la trasferta di Pisa, la Lazio affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico, un’altra partita fondamentale per consolidare la risalita in classifica. Due successi consecutivi aprirebbero scenari completamente diversi, restituendo fiducia e rilanciando le ambizioni europee di una squadra che, solo poche settimane fa, sembrava aver smarrito la propria identità.

Sarri, che conosce bene l’importanza psicologica dei momenti chiave, sta lavorando soprattutto sulla testa dei suoi uomini. Vuole una Lazio lucida, compatta e affamata, capace di trasformare la vittoria con la Juve in un punto di partenza e non in un episodio isolato. L’obiettivo è chiaro: ritrovare quella continuità che può cambiare il destino della stagione biancoceleste e riportare la Lazio a competere dove merita, nelle zone nobili della classifica di Serie A.

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.