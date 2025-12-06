Lazio, Sarri sarà accontentato? Ecco la posizione attuale della società biancoceleste sulla questione

 Lazio, Sarri sarà accontentato? Ecco la posizione attuale
Sarri
Mg Verona 06/02/2023 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Sarri è stato accontentato senza particolari problemi. Ecco la posizione del club

Maurizio Sarri è stato accontentato, almeno per ora, sul fronte interno. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico della Lazio ha chiesto a gran voce la conferma di due pedine che ritiene fondamentali per il suo scacchiere, Toma Basic e Adam Marusic, entrambi con il contratto in scadenza a giugno.

La società ha recepito il messaggio: ieri mattina il direttore sportivo Fabiani ha incontrato a Formello i manager di entrambi i calciatori per avviare le trattative.
Senza l’opera di sensibilizzazione di Sarri, che ha parlato direttamente con i giocatori facendoli sentire centrali nel progetto, sia il centrocampista che il difensore avrebbero probabilmente scelto di liberarsi a parametro zero a fine stagione. Ora la palla passa al club e alle sue disponibilità economiche: se il mercato di gennaio dovrà essere a “saldo zero”, i rinnovi potrebbero essere congelati, a meno che il presidente Lotito non riesca a vendere per finanziare i nuovi contratti.

La situazione di Toma Basic sembra la più avviata. Il croato ha vissuto una parabola incredibile: da quasi svincolato a intoccabile, grazie a un mix di tecnica e potenza che ha conquistato Sarri. L’incontro con i suoi agenti è stato positivo e si lavora a un prolungamento fino al 2028 (due anni e mezzo in più). Basic, che ha rifiutato sondaggi da Spagna e Germania proprio per la fiducia del tecnico, guadagna attualmente 1,6 milioni netti.

Più in salita la strada per Adam Marusic, “pupillo” di Sarri e bandiera laziale (329 presenze). A 33 anni, la sua duttilità (può giocare su entrambe le fasce e da centrale) è preziosa. Il contatto con il suo agente non ha ancora portato a un accordo: la richiesta è di un contratto biennale con opzione. Su Marusic, libero a giugno, ci sono già gli occhi di almeno due top club italiani.

