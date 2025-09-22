Lazio, Sarri concede due giorni di riposo alla squadra: c’è una motivazione dietro a questa scelta da parte del tecnico toscano dopo il derby

Una ferita aperta, che il tempo da solo non può guarire. Perdere un derby fa male, ma perderlo in questo modo lascia cicatrici profonde. La sconfitta della Lazio contro la Roma non è stata solo un risultato negativo, ma la cronaca di un crollo nervoso, segnato da errori individuali marchiani e da una tensione incontrollata che è sfociata in due espulsioni ingenue, un fardello pesantissimo in vista dei prossimi impegni.

Il nervosismo è esploso in campo, sotto gli occhi di tutti. Il confronto acceso tra Nuno Tavares e Mattia Zaccagnisubito dopo l’errore del portoghese è stato il segnale più evidente di una frattura interna, la spia di uno spogliatoio con gli animi “bollenti”, dove la frustrazione ha superato il livello di guardia. Una squadra che ha perso la bussola e la lucidità, come dimostrano i due cartellini rossi che hanno lasciato la squadra in ginocchio.

In questo clima da resa dei conti, Maurizio Sarri ha scelto la via della decompressione. Il tecnico ha capito che insistere a caldo sarebbe stato controproducente e ha deciso di concedere alla squadra due giorni di riposo. Una pausa non per perdonare, ma per riflettere. L’intento è duplice: da un lato, permettere ai giocatori di smaltire la rabbia e la delusione cocente; dall’altro, creare lo spazio mentale necessario per poter analizzare la partita a mente fredda, lontano dall’emotività del momento, per capire le cause profonde del black-out.

Da mercoledì si tornerà a Formello, e la rabbia dovrà trasformarsi in voglia di riscatto. L’obiettivo si sposterà sulla difficile trasferta di Genova, in programma lunedì 29 settembre. Una partita che, dopo il disastro del derby, è già diventata un crocevia fondamentale per la stagione della Lazio.