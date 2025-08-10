 Lazio, Sarri prova nuove soluzioni a centrocampo: ecco le ultime indicazioni
Lazio, Sarri prova nuove soluzioni a centrocampo: ecco le ultime indicazioni

Lazio, abbonamenti da record: superata quota 27.500, ora si punta al podio dell’era Lotito

Flaminio Lazio, spunta l'indiscrezione: «A fine agosto i biancocelesti invieranno tutti i documenti utili»

Calciomercato Lazio: i motivi del blocco e la strategia dietro le quinte

Calciomercato Lazio: difesa in emergenza, ma quel giocatore è vicino all’addio

Lazio, Sarri prova nuove soluzioni a centrocampo: ecco le ultime indicazioni

2 ore ago

Sarri
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Lazio, Sarri prova nuove soluzioni a centrocampo: ecco le ultime indicazioni che arrivano direttamente da Formello

Con l’inizio della nuova stagione ormai alle porte e un mercato in entrata ancora fermo, Maurizio Sarri è chiamato a fare di necessità virtù. Il tecnico toscano sta intensificando il lavoro sul centrocampo, reparto chiave del suo sistema di gioco, ma orfano di un sostituto naturale per Luis Alberto. L’assenza dello spagnolo ha aperto una vera e propria caccia interna a nuove soluzioni, ma trovare l’alternativa giusta si sta rivelando più complicato del previsto.

Tra gli esperimenti più significativi c’è quello che coinvolge Fisayo Dele-Bashiru, provato nel ruolo di mezzala sinistra durante il pre-campionato. Il nigeriano, però, ha faticato a interpretare il ruolo con equilibrio, mostrando limiti sia in fase di costruzione che in copertura. Un test che, almeno per ora, non ha convinto.

Le opzioni a disposizione di Sarri non mancano, ma nessuna sembra ancora definitiva. Matías Vecino rappresenta la soluzione più immediata: la sua esperienza e la familiarità con i meccanismi tattici del tecnico lo rendono un candidato credibile, soprattutto per dare profondità e inserimenti alla manovra offensiva. Un’idea più audace, invece, è quella di spostare Nicolò Rovella da regista a mezzala, sfruttando i segnali incoraggianti di Danilo Cataldi, apparso in buona forma e pronto a contendersi il ruolo di play titolare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’unico punto fermo nella mediana biancoceleste è Mattéo Guendouzi. Il francese, leader naturale sulla corsia di destra, non ha rivali diretti e si candida a essere il perno del centrocampo laziale. Da monitorare anche Reda Belahyane, adattato da regista a mezzala sin dal primo giorno di ritiro: un profilo giovane e interessante, ma ancora tutto da plasmare.

Con il campionato alle porte e il mercato che non offre spiragli, Sarri è chiamato a trovare un’intuizione tattica che possa restituire brillantezza e fantasia al centrocampo. La sfida è aperta, e il tempo stringe.

