Lazio, Sarri può finalmente sorridere. Questi due giocatori possono fare la differenza - Lazio News 24

Lazio, buone risposte da parte della difesa: questi due giocatori possono fare la differenza. La situazione

La Lazio si avvicina all’inizio del campionato con sensazioni incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Nonostante una fase di transizione e numerose incognite legate al mercato, la squadra di Maurizio Sarri sembra aver trovato una coppia centrale affidabile: Mario Gila e Jeppe Provstgaard.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due difensori hanno già mostrato segnali positivi durante la scorsa stagione, seppur in un minutaggio limitato. In soli 33 minuti complessivi giocati insieme in Serie A, la Lazio non ha mai subito gol con Gila e Provstgaard contemporaneamente in campo. Un dato che, sebbene parziale, ha attirato l’attenzione dello staff tecnico biancoceleste.

La conferma della solidità del duo è arrivata nel corso del precampionato. La Lazio, infatti, ha affrontato sei test amichevoli in vista dell’esordio in campionato, e in cinque di questi ha mantenuto la porta inviolata quando Gila e Provstgaard hanno giocato insieme. Nello specifico, i biancocelesti non hanno subito gol contro la Primavera, l’Avellino, il Fenerbahçe e il Burnley. Contro l’Atromitos, invece, la coppia è rimasta imbattuta per 73 minuti, prima di lasciare il campo.

L’unica eccezione è arrivata nell’amichevole contro il Galatasaray, in cui la Lazio ha incassato l’unico gol estivo con i due centrali in campo, macchiando un bilancio difensivo che resta comunque molto positivo.

Questi numeri non sono passati inosservati a Maurizio Sarri, che valuta la possibilità di partire proprio con Gila e Provstgaard titolari nel match d’esordio contro il Como, soprattutto alla luce della squalifica di Romagnoli. Entrambi i difensori hanno convinto per concentrazione, capacità di lettura del gioco e intesa crescente.

Per la Lazio, che ha bisogno di certezze dopo un’estate travagliata, la solidità difensiva rappresenta una base fondamentale su cui costruire. In un contesto in cui il mercato ha portato pochi volti nuovi, poter contare su risorse già presenti in rosa, ma cresciute in maniera evidente, è un segnale positivo.

La stagione della Lazio parte dunque con una nota di fiducia in difesa. Gila e Provstgaard potrebbero essere la sorpresa che nessuno si aspettava, ma di cui il club capitolino potrebbe aver davvero bisogno.