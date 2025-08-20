 Lazio, Sarri può finalmente sorridere. Questi due giocatori possono fare la differenza - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, Sarri può finalmente sorridere. Questi due giocatori possono fare la differenza

News

Pedro, unica certezza offensiva della Lazio. Maurizio Sarri intanto gli propone un nuovo (grande) ruolo

News

Sarri è convinto: sarà quel giocatore ad alzare il livello della Lazio nonostante il mercato chiuso!

News

Calciomercato Lazio, Dia ad un bivio. Stagione da consacrare oppure meglio andare altrove?

News

Lazio, allarme totale per quanto riguarda il monte ingaggi. Quali sono gli ostacoli attuali?

News

Lazio, Sarri può finalmente sorridere. Questi due giocatori possono fare la differenza

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, buone risposte da parte della difesa: questi due giocatori possono fare la differenza. La situazione

La Lazio si avvicina all’inizio del campionato con sensazioni incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Nonostante una fase di transizione e numerose incognite legate al mercato, la squadra di Maurizio Sarri sembra aver trovato una coppia centrale affidabile: Mario Gila e Jeppe Provstgaard.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due difensori hanno già mostrato segnali positivi durante la scorsa stagione, seppur in un minutaggio limitato. In soli 33 minuti complessivi giocati insieme in Serie A, la Lazio non ha mai subito gol con Gila e Provstgaard contemporaneamente in campo. Un dato che, sebbene parziale, ha attirato l’attenzione dello staff tecnico biancoceleste.

La conferma della solidità del duo è arrivata nel corso del precampionato. La Lazio, infatti, ha affrontato sei test amichevoli in vista dell’esordio in campionato, e in cinque di questi ha mantenuto la porta inviolata quando Gila e Provstgaard hanno giocato insieme. Nello specifico, i biancocelesti non hanno subito gol contro la Primavera, l’Avellino, il Fenerbahçe e il Burnley. Contro l’Atromitos, invece, la coppia è rimasta imbattuta per 73 minuti, prima di lasciare il campo.

L’unica eccezione è arrivata nell’amichevole contro il Galatasaray, in cui la Lazio ha incassato l’unico gol estivo con i due centrali in campo, macchiando un bilancio difensivo che resta comunque molto positivo.

Questi numeri non sono passati inosservati a Maurizio Sarri, che valuta la possibilità di partire proprio con Gila e Provstgaard titolari nel match d’esordio contro il Como, soprattutto alla luce della squalifica di Romagnoli. Entrambi i difensori hanno convinto per concentrazione, capacità di lettura del gioco e intesa crescente.

Per la Lazio, che ha bisogno di certezze dopo un’estate travagliata, la solidità difensiva rappresenta una base fondamentale su cui costruire. In un contesto in cui il mercato ha portato pochi volti nuovi, poter contare su risorse già presenti in rosa, ma cresciute in maniera evidente, è un segnale positivo.

La stagione della Lazio parte dunque con una nota di fiducia in difesa. Gila e Provstgaard potrebbero essere la sorpresa che nessuno si aspettava, ma di cui il club capitolino potrebbe aver davvero bisogno.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.