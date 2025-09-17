Lazio, i dubbi di Sarri verso il derby: almeno tre decisioni sul filo

Lazio, i dubbi di Sarri: almeno tre decisioni sul filo per il tecnico biancoceleste che deve trovare la formula migliore per affrontare la Roma

Scatta oggi l’operazione derby per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo due giorni di relativo riposo seguiti alla trasferta di Reggio Emilia, la squadra torna al lavoro a Formello con un’agenda fitta per preparare al meglio la stracittadina. La giornata odierna prevede una doppia seduta di allenamento, con lavoro specifico per reparti al mattino e prove tattiche collettive nel pomeriggio. Da domani fino a sabato, la squadra sosterrà sessioni quotidiane che culmineranno con l’inizio del ritiro pre-partita, un rituale per massimizzare la concentrazione in vista della sfida più sentita della stagione.

Le principali preoccupazioni per Sarri arrivano dall’infermeria. Il tecnico dovrà monitorare attentamente le condizioni di due giocatori chiave usciti malconci dalla partita contro il Sassuolo: Nicolò Rovella e Taty Castellanos. Il regista è stato costretto al cambio nel primo tempo a causa di un fastidio pubico, una scelta dettata anche dalla prudenza per evitare un secondo cartellino giallo. L’attaccante argentino, invece, ha stretto i denti per un’ora prima di cedere il posto a Dia, chiudendo la sua partita con un affaticamento all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, lasciando in sospeso le decisioni per l’attacco.

I dubbi di formazione non si limitano agli infortunati. A centrocampo, oltre alla gestione di Rovella, tiene banco il ballottaggio per il ruolo di mezzala. Fisayo Dele-Bashiru non ha pienamente convinto nelle sue prime uscite da titolare e avverte la concorrenza di Mohamed Belahyane, che lo ha sostituito con buon piglio durante l’intervallo a Reggio Emilia. Una scelta complessa per Sarri, che ricorda anche come Dele-Bashiru, pur non brillando nei derby della scorsa stagione, si rivelò poi decisivo contro l’Atalanta.

Mentre in difesa l’assetto visto domenica dovrebbe essere confermato, in attacco la competizione è agguerrita. Sulle fasce, giocatori d’esperienza come Pedro e talenti emergenti come Isaksen puntano a soffiare il posto da titolare a Cancellieri. La preparazione è solo all’inizio, ma il derby è già vivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.