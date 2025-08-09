Lazio, Sarri si aspetta di più da Dele-Bashiru: gli chiede questo per arricchire le soluzione offensive della sua squadra

La Lazio scende in campo oggi nel Lancashire per l’amichevole di prestigio contro il Burnley, un test probante in vista dell’imminente avvio di stagione. Per Maurizio Sarri sarà un’occasione fondamentale per valutare la condizione della squadra, ma soprattutto per chiedere risposte importanti a un uomo in particolare: Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano è l’uomo su cui il tecnico ha scommesso per aggiungere dinamismo, fisicità e gol alla mediana, ma il suo impatto in queste prime uscite estive è stato finora al di sotto delle aspettative. Apparso a tratti ancora “ingolfato” e non perfettamente integrato nei complessi meccanismi sarriani, ora è chiamato a dare quello sprint necessario per convincere l’allenatore e prendersi un posto da titolare.

La sfida di oggi assume per lui un sapore speciale, quasi un ritorno a casa. Come riportato da Il Messaggero, sebbene sia nato a Lagos, Dele-Bashiru è a tutti gli effetti un prodotto del calcio inglese. Trasferitosi a Manchester all’età di due anni, è cresciuto calcisticamente nella prestigiosa academy del Manchester City, dove ha trascorso un decennio, dagli 8 ai 18 anni. Un percorso formativo che ne ha plasmato le caratteristiche tecniche e tattiche. Dopo l’esperienza in Turchia con l’Hatayspor, che lo ha consacrato e portato sotto i riflettori della Serie A, oggi torna a giocare nella sua patria d’adozione.

Chissà che l’aria d’Inghilterra non possa dargli la scossa giusta. Sarri se lo augura e conta su di lui per avere quell’imprevedibilità e quella capacità di inserimento che spesso sono mancate nella passata stagione. La partita contro il Burnley non sarà solo un’amichevole, ma un vero e proprio esame per Dele-Bashiru. Da lui ci si aspetta un cambio di passo, una prestazione che dimostri la sua capacità di essere non solo un’alternativa, ma una pedina fondamentale e la vera carta in più per il centrocampo della Lazio. La stagione sarà lunga e complicata, e per affrontarla al meglio, Sarri ha bisogno del miglior Dele-Bashiru fin da subito.