Lazio, la difesa di Sarri è sempre più blindata: lo dicono i numeri. E’ la migliore del nostro campionato su un dato

Lazio, Sarri ha blindato la difesa. Nessuno come Provedel in termini di clean sheet. E questo sta consentendo di risalire la classifica. Le ultime

La Lazio conquista tre punti importanti battendo il Lecce in uno Stadio Olimpico insolitamente deserto, dove l’assenza del pubblico ha creato un’atmosfera quasi irreale. Nonostante il clima surreale, la Lazio è riuscita a trovare dentro sé stessa le motivazioni necessarie per dominare il gioco e imporsi con autorità su un Lecce modesto, ma comunque capace in alcune occasioni di creare qualche apprensione alla retroguardia biancoceleste.

Maurizio Sarri, al termine della partita, si è detto soddisfatto della prestazione complessiva della sua Lazio, che è apparsa concentrata, organizzata e determinata a riscattare la recente sconfitta contro l’Inter a San Siro. Pur avendo sprecato diverse occasioni da gol, i biancocelesti hanno centrato l’obiettivo grazie alle due reti che sono bastate per rimettersi subito in carreggiata e rilanciarsi in classifica. Per la Lazio, infatti, questa vittoria assume un peso specifico importante, non solo per il morale ma anche per confermare la solidità mostrata in questo inizio di campionato.

Gran parte dei meriti di questo periodo positivo della Lazio è racchiusa in una parola: solidità. O, come molti sottolineano, clean sheet. Anche contro il Lecce, Provedel ha mantenuto la porta inviolata, confermando il suo rendimento di altissimo livello. Ma il merito non è soltanto del portiere: l’intero reparto difensivo della Lazio sta offrendo prestazioni di grande affidabilità, supportato dai costanti ripiegamenti di centrocampisti e attaccanti, a testimonianza del lavoro collettivo su cui Sarri sta costruendo la sua squadra.

I numeri, del resto, parlano chiaro: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è la formazione che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato, ben sette volte, un record che nessun’altra squadra di Serie A è riuscita a eguagliare. Un dato che certifica la crescita difensiva della squadra e la sua capacità di gestire le partite con maturità.

Non solo: come evidenziato da Il Messaggero, il 2-0 contro il Lecce rappresenta la terza vittoria consecutiva della Lazio all’Olimpico in Serie A. Un risultato che mancava da dieci anni, quando sulla panchina della Lazio sedeva Stefano Pioli.

Questo filotto casalingo, unito alla compattezza del gruppo, fa capire quanto la Lazio stia crescendo e quanto questa squadra abbia le potenzialità per diventare una protagonista stabile nella lotta per le posizioni alte della classifica.