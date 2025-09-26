 Lazio, Sarri si aggrappa a Cataldi leader silenzioso: nel derby è stato l'unico che...
Connect with us

News

Lazio, Sarri si aggrappa a Cataldi leader silenzioso: nel derby è stato l'unico che...

News

Genoa-Lazio: ballottaggio a sorpresa. Sarri pensa a questa mossa in attacco dal 1'

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Lotito convinto di sbloccarlo totalmente a gennaio: ecco come

News

Roma, possibile stangata Uefa dopo i disordini di Nizza: divieto di trasferta ai tifosi? E alcuni rischiano il carcere

News

Lazio, clamoroso Vecino: possibile mossa a sorpresa del club

News

Lazio, Sarri si aggrappa a Cataldi leader silenzioso: nel derby è stato l’unico che…

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

cataldi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Lazio, Sarri si aggrappa a Cataldi: nel derby è stato l’unico che… Danilo con il Genoa sarà il faro di un reparto falcidiato dalle assenze

n un momento di emergenza totale, con un centrocampo decimato e un morale a terra, la Lazio si aggrappa al suo cuore pulsante, all’unico superstite di un reparto in frantumi: Danilo Cataldi. Nella delicatissima trasferta di lunedì contro il Genoa, sarà lui, il giocatore cresciuto a Formello, a dover prendere per mano una squadra in piena crisi.

Il destino, a volte, sa essere beffardo e sorprendente. Cataldi ha iniziato l’estate con un futuro tutto da scrivere. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, doveva conquistarsi un posto in una rosa che sembrava avere altre priorità. L’arrivo di Sarri e il mercato bloccato hanno cambiato le carte in tavola, e lui, come ha sempre fatto nella sua carriera, ha risposto presente, lavorando in silenzio e dimostrando un’affidabilità e una costanza uniche in questo difficile avvio di stagione.

La sua leadership silenziosa è esplosa in un’immagine iconica nel finale del derby. Mentre la squadra si arrendeva, è stato lui a tentare l’impossibile: quel tiro potente, quella corsa istintiva verso la Curva Nord, e quel sogno di un pareggio eroico infranto solo dal palo. Un gesto che, pur senza cambiare il risultato, ha certificato il suo status di leader emotivo, l’ultimo a mollare.

Ora, come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio dovrà aggrapparsi proprio a lui. Contro il Genoa di Vieira, senza gli squalificati Guendouzi e Belahyane e gli infortunati Rovella e Dele-Bashiru, toccherà a Cataldi guidare la mediana. E lo farà in una partita dal sapore speciale, contro quel Grifone con cui ha giocato nel 2017. Un incrocio con il passato, nel momento in cui è chiamato a essere l’uomo simbolo del presente e del futuro imminente della Lazio.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.