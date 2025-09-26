Lazio, Sarri si aggrappa a Cataldi leader silenzioso: nel derby è stato l'unico che...

Lazio, Sarri si aggrappa a Cataldi: nel derby è stato l’unico che… Danilo con il Genoa sarà il faro di un reparto falcidiato dalle assenze

n un momento di emergenza totale, con un centrocampo decimato e un morale a terra, la Lazio si aggrappa al suo cuore pulsante, all’unico superstite di un reparto in frantumi: Danilo Cataldi. Nella delicatissima trasferta di lunedì contro il Genoa, sarà lui, il giocatore cresciuto a Formello, a dover prendere per mano una squadra in piena crisi.

Il destino, a volte, sa essere beffardo e sorprendente. Cataldi ha iniziato l’estate con un futuro tutto da scrivere. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, doveva conquistarsi un posto in una rosa che sembrava avere altre priorità. L’arrivo di Sarri e il mercato bloccato hanno cambiato le carte in tavola, e lui, come ha sempre fatto nella sua carriera, ha risposto presente, lavorando in silenzio e dimostrando un’affidabilità e una costanza uniche in questo difficile avvio di stagione.

La sua leadership silenziosa è esplosa in un’immagine iconica nel finale del derby. Mentre la squadra si arrendeva, è stato lui a tentare l’impossibile: quel tiro potente, quella corsa istintiva verso la Curva Nord, e quel sogno di un pareggio eroico infranto solo dal palo. Un gesto che, pur senza cambiare il risultato, ha certificato il suo status di leader emotivo, l’ultimo a mollare.

Ora, come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio dovrà aggrapparsi proprio a lui. Contro il Genoa di Vieira, senza gli squalificati Guendouzi e Belahyane e gli infortunati Rovella e Dele-Bashiru, toccherà a Cataldi guidare la mediana. E lo farà in una partita dal sapore speciale, contro quel Grifone con cui ha giocato nel 2017. Un incrocio con il passato, nel momento in cui è chiamato a essere l’uomo simbolo del presente e del futuro imminente della Lazio.