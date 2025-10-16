 Lazio, Sarri in emergenza: la nuova idea del tecnico biancoceleste
Lazio, Sarri in emergenza: la nuova idea del tecnico biancoceleste

Lazio, Sarri in emergenza: la nuova idea del tecnico biancoceleste

2 ore ago

Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Lazio, Sarri studia nuove soluzioni tattiche in vista della trasferta a Bergamo. Le possibili decisioni da parte del tecnico biancoceleste

Gli infortuni continuano a influenzare le scelte di Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Costretto a rinunciare per diverse assenze ai suoi moduli preferiti, il tecnico biancoceleste è pronto a sperimentare nuove soluzioni tattiche per affrontare la sfida contro l’Atalanta a Bergamo. Dopo aver dovuto abbandonare momentaneamente il tradizionale 4-3-3 a favore dei più flessibili 4-4-2 e 4-2-3-1, l’allenatore potrebbe puntare ora su un inedito 4-4-1-1, grazie al recupero di Dia, elemento fondamentale per l’attacco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il grande dubbio per Sarri riguarda la composizione del centrocampo e del reparto offensivo. In difesa, invece, la formazione sembra quasi fatta: il portiere Provedel e la linea a quattro composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares sembrano i titolari designati, senza particolari incertezze.

Nel caso in cui Sarri scegliesse di tornare al 4-3-3, modulo da sempre caro al tecnico, la mediana vedrebbe agire davanti alla difesa i due registi Guendouzi e Cataldi, affiancati da Basic. In attacco, il tridente sarebbe formato da Cancellieri sulla fascia destra, Dia come punta centrale e Pedro a sinistra. Questo sistema potrebbe ridare solidità a una Lazio che nelle ultime partite ha mostrato qualche lacuna difensiva.

L’alternativa più intrigante resta però il 4-4-1-1, modulo inedito per i biancocelesti, che Sarri potrebbe adottare per garantire maggiore copertura a centrocampo. In questo caso, Basic verrebbe schierato come esterno sinistro di centrocampo, mentre uno tra Noslin e Pedro agirebbe da trequartista dietro Dia, unico terminale offensivo. Questo assetto consentirebbe alla Lazio di gestire meglio la fase di non possesso senza rinunciare al gioco verticale.

Infine, la terza opzione tattica resta il 4-2-3-1, una soluzione attualmente meno probabile ma comunque da tenere in considerazione. Con questo schema, Guendouzi e Cataldi formerebbero la coppia di mediani, mentre dietro Dia opererebbe un trio di trequartisti composto da Cancellieri, Pedro e Basic, pronti a supportare l’attaccante centrale e a creare occasioni da gol.

In ogni caso, la partita contro l’Atalanta sarà un banco di prova importante per la Lazio e per le scelte tattiche di Sarri, che dovrà far fronte alle assenze e allo stesso tempo mantenere competitività e qualità sul campo. LEGGI ANCHE >>> Dia Lazio, l’attaccante vuole il riscatto: e contro l’Atalanta…

