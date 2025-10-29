Rovella come sta? La Lazio preme per il suo ritorno, ma le condizioni potrebbero influenzare il rendimento - Lazio News 24

Lazio, come sta Rovella considerando i prossimi impegni. La situazione attuale

Rovella continua a lottare per tornare al top, e la sua volontà di evitare l’operazione lo sta spingendo a seguire un percorso di recupero completamente conservativo. Il centrocampista della Lazio ha deciso di affrontare la pubalgia attraverso terapie personalizzate e cure mirate, una scelta diversa da quella che la società e lo staff tecnico avrebbero preferito. La dirigenza biancoceleste aveva inizialmente valutato l’intervento chirurgico come opzione principale per risolvere il problema, ma Rovella ha optato per un approccio meno invasivo, nella speranza di ridurre i tempi complessivi di recupero. Non è escluso, però, che in futuro possa rendersi necessario ricorrere all’operazione, il che allungherebbe ulteriormente i tempi prima di rivederlo in campo con la Lazio.

Il giovane centrocampista ha riflettuto a lungo sulla decisione e alla fine ha scelto di seguire un protocollo ad hoc studiato per permettergli di tornare a disposizione il prima possibile. Negli ultimi giorni i segnali di miglioramento sono stati incoraggianti: in alcune fasi si era persino ipotizzato un rientro anticipato per la gara contro l’Inter del 9 novembre a San Siro. Tuttavia, il rischio di forzare i tempi resta alto e per ora la società della Lazio preferisce procedere con cautela, evitando azzardi che potrebbero compromettere la stagione del giocatore.

Il percorso di Rovella prevede trattamenti personalizzati, fisioterapia intensiva e sessioni in piscina, integrate da sedute posturali che mirano a rinforzare la zona interessata dalla pubalgia. Questa settimana il centrocampista si è recato a Torino per farsi seguire da un medico di fiducia, in pieno accordo con lo staff medico della Lazio, garantendo così continuità e controllo del recupero. Successivamente proseguirà con le terapie a distanza, sempre sotto supervisione della società e dei preparatori biancocelesti.

Maurizio Sarri segue con attenzione i progressi di Rovella, consapevole dell’importanza di avere a disposizione il centrocampista in buone condizioni fisiche. La volontà del giocatore di evitare l’intervento dimostra impegno e determinazione, caratteristiche che lo staff della Lazio apprezza e che potrebbero rendere il suo rientro più solido e duraturo.

In sintesi, Rovella rappresenta un esempio di come la gestione dei giocatori della Lazio non si limiti solo alla prestazione sul campo, ma includa anche la cura, il monitoraggio e il sostegno individuale. Il percorso conservativo intrapreso potrebbe risultare vincente, garantendo al centrocampista un ritorno in campo sicuro e funzionale, a beneficio della squadra e della stagione della Lazio.

