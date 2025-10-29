Rovella, la Lazio punta ad un recupero in poco tempo del centrocampista. Spunta una nuova data per il rientro - Lazio News 24

Rovella Lazio: il centrocampista punta sulla terapia conservativa. I biancocelesti sperano in un rientro immediato del giocatore.

Matteo Rovella continua a lottare contro la pubalgia senza ricorrere all’intervento chirurgico. Il giovane centrocampista della Lazio ha scelto un percorso di recupero basato su terapie conservative e cure personalizzate, nonostante la società e lo staff tecnico avessero inizialmente suggerito l’operazione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la decisione del giocatore è stata dettata dalla volontà di rientrare il prima possibile, minimizzando i rischi legati a un lungo stop post-operatorio.

Il cammino di Rovella verso il pieno recupero non è semplice. La pubalgia è una condizione che richiede tempi lunghi e attenzione costante, soprattutto per un centrocampista centrale che deve garantire equilibrio e copertura in campo. Per questo motivo, lo staff medico ha predisposto un programma ad hoc, includendo fisioterapia, lavoro in palestra e sedute mirate per rafforzare l’area pelvica e addominale. L’obiettivo è permettere a Rovella di tornare competitivo senza compromettere le performance future.

Negli ultimi giorni, i segnali di miglioramento sono stati incoraggianti. Secondo le ultime informazioni, il giocatore ha mostrato progressi significativi nella gestione del dolore e nella mobilità, tanto da far ipotizzare un possibile rientro già contro l’Inter, il prossimo 9 novembre a San Siro. Tuttavia, lo staff medico e il tecnico Sarri mantengono un approccio prudente: ogni passo sarà valutato attentamente per evitare ricadute che potrebbero prolungare ulteriormente i tempi di recupero di Rovella.

La scelta di non operarsi rappresenta un chiaro segnale della determinazione del centrocampista. Rovella vuole affrontare la sfida della pubalgia con pazienza e costanza, dimostrando maturità e professionalità, pur sapendo che il percorso conservativo può essere più lungo e incerto rispetto alla chirurgia. La Lazio, da parte sua, supporta la decisione del giocatore, fornendo tutte le risorse necessarie per un recupero efficace.

Quando Rovella tornerà in campo, sarà una pedina fondamentale per Sarri. La sua capacità di costruire gioco, proteggere la difesa e collegare centrocampo e attacco sarà preziosa, soprattutto durante il periodo in cui altri giocatori saranno impegnati con le nazionali o in competizioni internazionali.

Il futuro prossimo di Rovella dipenderà dai progressi quotidiani e dall’equilibrio tra carichi di lavoro e recupero. Per ora, la priorità resta il suo pieno recupero fisico, con l’obiettivo di tornare a incidere in campo senza rischi, portando qualità e stabilità al centrocampo biancoceleste. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

