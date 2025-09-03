Lazio, Rovella e Guendouzi: il motore della rinascita biancoceleste

Lazio, Rovella e Guendouzi: saranno loro due il motore della rinascita biancoceleste nella prossima stagione

La Lazio di Maurizio Sarri ritrova certezze e ritmo grazie alla coppia di centrocampo formata da Nicolò Rovella e Mattéo Guendouzi, due giocatori che stanno diventando imprescindibili per la manovra biancoceleste. Nel match contro il Verona, i due hanno messo in mostra numeri da top player, confermando di essere i veri pilastri della ripartenza laziale.

Numeri da leader in mezzo al campo

Contro gli scaligeri, Rovella – regista classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e oggi fulcro della Lazio – ha recuperato 6 palloni, mentre Guendouzi – centrocampista francese ex Arsenal e Marsiglia, noto per dinamismo e aggressività – ne ha strappati 4. In totale, 10 recuperi che hanno spezzato il gioco avversario e rilanciato l’azione offensiva.

Sul fronte creativo, i due hanno prodotto 11 occasioni da gol: 9 firmate Rovella, 2 da Guendouzi. Il francese ha anche registrato il suo record stagionale di tiri (3). Nei passaggi, il dominio è stato evidente: 142 tocchi per Rovella, 92 per Guendouzi, a testimonianza di un’intesa perfetta. Proprio da questa sinergia sono nati due gol: Rovella lancia Taty Castellanos, che serve Guendouzi per l’1-0, e poi, su punizione, confeziona l’assist per il tris ancora di Castellanos.

Un’intesa che resiste ai cambi di modulo

La chimica tra i due non è frutto del caso. La loro collaborazione è nata lo scorso anno sotto la guida di Marco Baroni, in un centrocampo a due, e oggi si adatta perfettamente al 4-3-3 di Sarri. Rovella ha riconquistato il posto che a Como era stato affidato a Danilo Cataldi, diventando il cervello della manovra. Guendouzi, invece, lavora per convincere il CT della Francia a richiamarlo in Nazionale, migliorando anche in fase realizzativa.

Il cuore pulsante della Lazio

In un momento in cui Fisayo Dele-Bashiru fatica a trovare continuità, Rovella e Guendouzi garantiscono copertura, verticalità e rapidità di gioco. Sono loro a dare equilibrio e profondità, trasformando la Lazio in una squadra capace di colpire con efficacia e fluidità.

Con prestazioni di questo livello, la coppia di centrocampo biancoceleste non è solo una garanzia per il presente, ma anche una base solida su cui costruire il futuro della squadra.