Rovella Lazio, il centrocampista rientrerà a disposizione solamente a gennaio. Nel 2026 il giocatore avrà un grande obiettivo

Rovella Lazio: l’operazione mette ko il centrocampista per quattro mesi. Da gennaio il giocatore cercherà di guadagnarsi la convocazione in Nazionale

Brutte notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: Nicolò Rovella sarà costretto a fermarsi a causa della pubalgia e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La terapia conservativa non ha infatti dato i risultati sperati, rendendo l’operazione l’unica soluzione definitiva per risolvere il problema. La decisione di procedere chirurgicamente segna un periodo di stop piuttosto lungo per il centrocampista, che salterà inevitabilmente il derby e resterà lontano dal campo almeno fino a fine dicembre o inizio gennaio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero.

In totale, l’assenza di Rovella durerà circa quattro mesi, un periodo significativo che inciderà sia sul percorso della squadra in campionato sia sui piani individuali del giocatore. Per la Lazio, la mancanza del numero 6 rappresenta una perdita importante a centrocampo, soprattutto considerando il ruolo chiave che il giovane sta acquisendo nello scacchiere di Sarri. Il tecnico dovrà rivedere le rotazioni e adattare la squadra senza poter contare su uno dei suoi giocatori più promettenti.

La situazione è delicata anche per Rovella a livello personale. Il centrocampista sta vivendo un anno decisivo, quello che porta al Mondiale, e il lungo stop rischia di complicare i suoi piani di convocazione. La concorrenza in nazionale è alta: Locatelli, Cristante e Ricci sono tutti candidati per gli spareggi, e il centrocampista della Lazio avrà meno tempo per mettersi in mostra e convincere il ct Gattuso. Se tutto andrà secondo i piani, il possibile rientro di Rovella dovrebbe avvenire a gennaio, lasciando circa un mese e mezzo per recuperare la forma ideale e ritrovare continuità in campo.

L’operazione, seppur necessaria, pone quindi la Lazio davanti a una sfida non da poco. La squadra dovrà gestire il centrocampo senza il suo talento, cercando soluzioni alternative per coprire i vuoti lasciati da Rovella. Allo stesso tempo, il club e il giocatore puntano a un recupero ottimale, evitando rischi di ricadute e garantendo che, una volta tornato, il centrocampista possa dare il massimo sia in campionato sia nella rincorsa agli obiettivi stagionali.

In sintesi, il Rovella post-operatorio sarà un punto cruciale per la seconda parte della stagione: un rientro atteso con ansia da Sarri, fondamentale per le ambizioni biancocelesti e decisivo anche per le ambizioni mondiali del giovane centrocampista.