Lazio, Ronaldo elogia i biancocelesti parlando del Derby d’Italia

Nel presentare il Derby d’Italia contro l’Inter, Cristiano Ronaldo ha fatto i complimenti indirettamente anche alla Lazio

A causa del Corona Virus, Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse ma comunque il fascino della gara non verrà annullato.

Ai microfoni di Sky Sport, CR7 ha detto la sua sul Derby d’Italia e lo ha paragonato ad altre partite di cartello, come quella contro i biancocelesti: «Contro l’Inter sarà una grande gara, così come Real Madrid-Barcellona che si giocherà domenica sera proprio come nel nostro caso. Si tratterà di una di quelle partite belle da giocare, come quelle contro Milan o Lazio. A tutti piace giocare questo tipo di match. Cercheremo di ottenere un grande risultato».