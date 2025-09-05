Lazio, Romagnoli pronto al rientro: obiettivo Sassuolo e derby nel mirino

Lazio, Romagnoli pronto al rientro: obiettivo Sassuolo e derby di Roma nel mirino del difensore! Le ultimissime

Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995 e leader carismatico della retroguardia della Lazio, è pronto a tornare in campo. Dopo aver saltato le prime due giornate di campionato a causa della squalifica rimediata nell’ultima gara della scorsa stagione, l’ex capitano del Milan scalpita per riprendere il suo posto al centro della difesa biancoceleste.

Il rientro è fissato per la sfida in trasferta contro il Sassuolo, in programma a Reggio Emilia subito dopo la sosta per le nazionali. Un match importante per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Verona, dove il tecnico Maurizio Sarri – allenatore toscano noto per il suo calcio organizzato e propositivo – ha potuto contare su un convincente Thomas Provstgaard, giovane difensore danese che ha ben figurato nelle prime uscite stagionali contro Como e Verona.

Romagnoli, però, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la Lazio. La sua esperienza, la leadership in campo e la capacità di guidare il reparto arretrato saranno fondamentali per affrontare un calendario fitto di impegni.

Il derby come traguardo speciale

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attesa più grande per Romagnoli riguarda il debutto stagionale allo Stadio Olimpico, che coinciderà con il derby della Capitale contro la Roma. Per un calciatore romano e dichiaratamente tifoso laziale, la stracittadina non è una partita come le altre: è una sfida che vale una stagione, un appuntamento carico di emozioni e significati.

Prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo Sassuolo. La squadra di Alessio Dionisi, allenatore giovane e ambizioso, è nota per il suo gioco offensivo e pericoloso in ripartenza. Per la Lazio sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e confermare i progressi visti nell’ultima gara.

Un rientro che vale doppio

Il ritorno di Romagnoli non è solo una buona notizia per la difesa, ma anche per l’intero equilibrio tattico della squadra. Con lui in campo, Sarri potrà contare su un leader capace di impostare l’azione dal basso e di trasmettere sicurezza ai compagni.

La sfida contro il Sassuolo sarà quindi il primo passo verso un obiettivo ancora più grande: arrivare al derby con la Roma nelle migliori condizioni possibili, pronti a lottare per la supremazia cittadina e per punti pesanti in classifica.